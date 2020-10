Concurso público para 40 fogos em Paderne

O município de Albufeira abriu concurso público destinado à construção de 40 fogos de habitação social em Paderne, num investimento total de 4 milhões e 800 mil euros. São 20 apartamentos de tipologia T2 e 20 de tipologia T3, junto ao atual Bairro Social, no Sítio das Casas, com estacionamento e um parque infantil. A construção destes 40 fogos em Paderne faz parte da política habitacional da autarquia que inclui um conjunto mais vasto de medidas, nomeadamente a construção de habitações a custos controlados, aquisição de terrenos para construção, aquisição de apartamentos para arrendamento a custos acessíveis, programas de renda condicionada e arrendamento jovem, entre outro tipo de apoios, que visam mitigar o problema habitacional existente no concelho.

O presidente da câmara refere que, além da construção destes 40 fogos em Paderne, está também prevista a construção de mais 70 fogos em Fontainhas, Ferreiras, dois blocos com 28 fogos na Rua Samora Barros e 26 fogos junto ao Mercado Municipal dos Caliços, em Albufeira, que irão avançar até ao final do ano.

"Há uma enorme dificuldade em arrendar casa em Albufeira, sobretudo a preços compatíveis com os rendimentos das famílias e dos jovens que pretendem iniciar o seu projeto de vida, situação que dificulta, também, a fixação de profissionais em várias áreas de atividade, nomeadamente no turismo, educação, saúde e construção civil, entre outras. Por isso a habitação é uma das principais prioridades do município que recorre a diversos instrumentos para mitigar o problema", afirma José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

Através de subsídios de apoio ao arrendamento, a autarquia comparticipa até 60% do valor total das rendas, sendo que atualmente usufruem deste apoio um total de 290 agregados familiares, num investimento anual na ordem dos 500 mil euros.

Programa Mais Habitação

Há também a destacar o Programa Mais Habitação, uma ferramenta que privilegia a construção de habitação, mas também medidas consideradas fundamentais como: a renda condicionada que prevê uma renda mensal com valor inferior ao mercado de renda livre e o arrendamento jovem, destinado a jovens até aos 35 anos.

Paralelamente, a autarquia desenvolve esforços no sentido de encontrar habitações prontas ou em condições de serem reabilitadas para arrendamento a preços acessíveis, bem como no que respeita à aquisição de terrenos para construção de novas habitações. José Carlos Rolo sublinha que o problema da habitação não é exclusivo de Albufeira, mas porque faz parte da realidade do concelho "deve ser encarado como uma prioridade, uma vez que condiciona a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento da economia".