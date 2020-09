Albufeira aprova Estratégia de Adaptação Da Comunidade Educativa

O Município de Albufeira elaborou uma "Estratégia de Adaptação da Comunidade Educativa" para minimizar a possibilidade de transmissão do Covid-19. As escolas estão dotadas de todos os meios e estratégias para proteger a comunidade educativa. Só nesta fase inicial do ano letivo, o município já investiu mais de 200 mil euros e cerca de mil funcionários fizeram o teste biomolecular.

"O início de um ano escolar é dos momentos mais difíceis e controversos de qualquer gestão política e este ano temos dificuldades acrescidas", afirma José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal. "É preciso, mais do que nunca, e dado o contexto pandémico, minimizar todos os riscos. Seria utópico dizer que os problemas não existem ou imaginar que não vai haver casos pontuais de Covid-19 nas escolas, mas urge que toda a comunidade saiba que está a ser feito um trabalho concertado, um trabalho em rede com as autoridades de segurança e de saúde, juntamente com as escolas e o município, no sentido de transmitir confiança aos pais dos alunos e aos profissionais envolvidos, pois o momento é de incerteza e perplexidade."

Preparados para uma ação imediata

A estratégia obriga a uma monitorização constante de todas as medidas que foram aprovadas. Cada escola tem um interlocutor designado para reportar todas as situações ao ABC - Algarve Biomedical Center, o parceiro da autarquia neste plano (ver caixa ao lado), que atua de imediato em qualquer situação de alarme. Foram criadas duas linhas, uma interna, através da qual os diretores das escolas podem esclarecer dúvidas ou informar de situações, e uma outra linha de apoio dirigida aos educadores dos alunos, aberta das 07h-01h.

Os espaços envolventes às escolas obrigaram igualmente a uma vigilância redobrada, ação que já tem vindo a ser feita pela delegação da GNR de Albufeira em colaboração com o serviço municipal da Proteção Civil, a qual tem igualmente uma linha aberta 24 horas para apoio e esclarecimentos.

"O que estamos a fazer é tomar todas as medidas que mitiguem a propagação do vírus e sob esse aspeto da prevenção e da vigilância, estamos a fazer tudo quanto é possível fazer-se. O ano letivo arranca em Albufeira bem preparado e seguro", referiu ainda José Carlos Rolo.

ABC: o parceiro municipal

A "Estratégia de Adaptação da Comunidade Educativa" para minimizar a possibilidade de transmissão do SARS-CoV-2 (vírus causador da doença covid-19) é um programa desenvolvido em parceria com o ABC - Algarve Biomedical Center. Compreende diversas fases, sendo que com a primeira, o município investiu mais de 200 mil euros, nomeadamente na sinalização vertical e horizontal, cartazes, salas de isolamento com todos os materiais necessários, soluções desinfetantes e demais equipamentos para todas as escolas do concelho.



Nesta fase ainda, os técnicos do município, juntamente com o ABC e as direções das escolas, procederam à reorganização espacial das salas de aulas, espaços comuns (casas de banho, balneários, bibliotecas, refeitórios e outros) e espaços de circulação. De um universo de cerca de 1.200 funcionários das escolas, cerca de mil fizeram já os testes biomoleculares, sendo que os restantes poderão efetuar o teste quando o desejarem ou necessitarem, até ao final do ano letivo.