Mais de 212 mil euros em bolsas de estudo

O Município de Albufeira aumentou o investimento em bolsas de estudo, passando de 158.700 euros no ano letivo transato para 212.500 euros para o presente ano escolar. No ano 2019-2020 atribuiu 31 bolsas para licenciatura, 43 para renovação do grau de licenciatura e nove bolsas de mestrado.



No presente ano letivo, são 40 as bolsas para estudos ao nível da licenciatura, 55 para renovação do grau de licenciatura e 15 bolsas de mestrado.





Investimento em números 40 bolsas para estudos de licenciatura 55 para renovação do grau de licenciatura 15 bolsas de mestrado