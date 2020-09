Projetos para escolas maiores e melhores

O Município de Albufeira está a trabalhar em diversos projetos para que os mais pequenos tenham melhores condições de crescimento no âmbito educativo. José Carlos Martins Rolo, presidente da autarquia, explica que mediante um investimento que ascende a "cerca de 5 milhões de euros nas escolas" vão ser beneficiados "mais de mil alunos". "É uma aposta no futuro, se queremos o melhor para amanhã, é no presente que temos de investir: escolas atrativas, funcionais, que sejam o orgulho de toda a comunidade educativa. Este investimento, cujas obras esperemos que tenham pelo menos os concursos lançados em 2021, vai permitir uma clara melhoria nos acessos, nos espaços comuns das escolas, em cerca de meia centena de novas salas de aula e para cima de uma dezena de salas polivalentes. O futuro é hoje que se faz."





Projetos em curso: . Ampliação do Jardim de Infância de Vale Rabelho (600 mil euros); . Ampliação do Jardim de Infância de Caliços (400 mil euros); . Ampliação do Jardim de Infância da Correeira (800 mil euros). A aguardar execução: . Ampliação do Jardim de Infância de Ferreiras (aguarda a aquisição do terreno confinante – 700 mil euros); . Ampliação da EB 2,3 Dr. Francisco Cabrita (2 milhões de euros); . Ampliação da EB 1 de Olhos d’Água (400 mil euros).

Projetos educativos asseguram acompanhamento das crianças

São sete, os projetos educativos que o Município de Albufeira tem em permanência, permitindo apoiar as famílias através do acompanhamento das crianças, dentro e fora das escolas, quer em tempo de férias, quer em tempo escolar. Apostar no enriquecimento do conhecimento das crianças domina a base dos objetivos.

Estes são os projetos que estão em vigor:

. Unidade de Atendimento ao Educando;

. Crianças Ativas Crianças Vivas;

. SER – Técnicas de Concentração e Relaxamento;

. Terapia ocupacional;

. Terapia da fala;

. (A)Prender-me no Algarve – 365 Algarve;

. Brincar, aprender e crescer no recreio escolar.

Mais creches para breve

Está concluído o projeto de alteração da Creche da Guia, o que compreende a requalificação de todo o espaço. Será criada mais uma sala dos 24 aos 36 meses, ampliado o refeitório e nascerá ainda uma nova sala polivalente. Também concluído está o projeto do Centro Social dos Olhos d’Água – Creche, Centro de Dia, ERPI e Apoio Domiciliário, cuja valência de creche tem capacidade para 42 crianças, dois berçários e duas salas de atividade.

Todos online

O Município disponibilizou já aos agrupamentos escolares do concelho 694 tablets para os alunos do ensino básico, bem como 110 portáteis aos alunos do ensino secundário. Estes equipamentos informáticos incluem todos os dispositivos de ligação à Internet, significando um investimento de cerca de 300 mil euros.

ATL acolhem todos os pedidos

No passado ano letivo, o Município acolheu cerca de 301 crianças em ATL e perto de 50 em Ludoteca, dando resposta a todos os pedidos de ATL efetuados até ao final de agosto, procurando assim priorizar o apoio às famílias das crianças em primeiro ciclo e não deixando de fora nenhum pedido. Pela primeira vez foi dada resposta a todos os pedidos de ATL, extinguindo a lista de espera, à exceção dos pedidos novos que surgiram após essa data. Os ATL do Município têm ao seu serviço 10 educadoras, sete animadores e 13 assistentes operacionais.