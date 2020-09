Transportes escolares para todos os alunos

Neste novo ano escolar, e no que diz respeito a transportes escolares, a Câmara Municipal de Albufeira garante a gratuitidade do mesmo desde o pré-escolar ao ensino secundário a todos os alunos do concelho que residam a mais de três quilómetros dos respetivos estabelecimentos de ensino. Estão igualmente abrangidos os alunos com dificuldades de locomoção que beneficiem de medidas ao abrigo da educação inclusiva, independentemente da distância da sua residência ao estabelecimento escolar, sempre que a sua condição o exija.

Este ano, o município estende o apoio ao nível do secundário, com o pagamento da totalidade do valor do passe escolar aos alunos que residam no concelho e se encontrem a frequentar estabelecimento de ensino noutras localidades devido à inexistência de curso ou área de estudo na sua zona de residência, desde que a situação seja devidamente comprovada.

Registe-se que o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2020/2021 foi aprovado com um investimento total de 428.200 euros - 117.400 euros em 2020 e 310.800 em 2021.

Investidos mais de meio milhão de euros em refeições

No que toca à alimentação, o Município de Albufeira prevê o fornecimento de 360 mil refeições aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo neste novo ano letivo, perfazendo um investimento de cerca de 550 mil euros. No ano letivo transato, foram servidas 253.632 refeições aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo, num total de 432.338,31 euros (referente ao 1.º e 2.º períodos, uma vez que no 3.º período apenas duas cantinas asseguraram o fornecimento de refeições tendo em conta a situação pandémica). Deste número de refeições, 9.994 destinaram-se a alunos do Escalão A, 13.411 do Escalão B e a alunos não inseridos em escalão, 230.227.

No que respeita às cantinas escolares, refira-se que a autarquia tem sob a sua gestão 17 refeitórios escolares, disponibilizando uma cobertura total do serviço de refeições aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, serviço que é totalmente gratuito.







Setor da Educação de Albufeira em números 354 assistentes operacionais 96 assistentes técnicos 21 educadoras 13 técnicos superiores 2 terapeutas da fala 1 terapeuta ocupacional 1 psicóloga educacional em cada agrupamento escolar