Albufeira: destino de emoções

Este ano, com precauções redobradas, Albufeira abre portas a uma oferta diversificada que convida a longos passeios, mas também a muita diversão no festival Albufeira Summer Live. A ideia passa por contar com grandes artistas em espetáculos virtuais a partir dos locais mais espetaculares de Albufeira. Mas esta é também uma aposta do município na promoção das paisagens locais, da animação, da alegria e felicidade que a atividade turística propociona àqueles que o visitam.

Durante o dia, o destino pode e deve ser a praia, com Albufeira a contar 26 bandeiras azuis e 18 bandeiras de ouro, o que revela a aposta da autarquia na política ambiental. O programa "Albufeira Praias Seguras" vigora até ao final da época balnear e procura garantir a máxima segurança a quem se desloca às praias. Garante a disponibilização de informação em português e inglês sobre a utilização das zonas balneares e dos deveres dos banhistas, colocação de mastros para instalação de bandeiras "semafóricas", com a indicação da ocupação de cada praia, dispensadores de álcool-gel, marcação de circuitos de circulação única, limpeza diária do areal e reforço da sinalética.