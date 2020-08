Algarve, um destino de férias e descanso

Em plena época balnear, são muitos os portugueses (e estrangeiros) que rumam ao Sul do País para uns dias de descanso entre mergulhos, passeios no areal ou pela serra, compras e a movida noturna.

O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de muitas outras inspirações recebe os visitantes de braços abertos e, este ano, com o reforço das medidas de segurança em todos os municípios, em consonância com as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde. A pandemia de covid-19 veio impor novos desafios ao turismo algarvio.

Considerado um dos melhores destinos de férias da Europa, o Algarve conta muita e boa oferta para quem fizer deste o seu destino de verão. Os turistas partem numa viagem de descoberta por terras algarvias, do barlavento ao sotavento, da praia à serra, passando sempre pelo barrocal ou pela Reserva Natural da Ria Formosa. Com o sol a brilhar praticamente todo o ano e, por excelência, no verão, há que aproveitar para partir em longos passeios de barco rumo a algumas das mais belas ilhas da região, como a ilha da Armona, a da Culatra ou da Barreta, a Ilha da Tavira e a de Cabanas. Com enormes extensões de areal, águas tranquilas e infraestruturas de praia, algumas destas ilhas oferecem também um parque de campismo para quem opte por pernoitar no local.

Em Sagres, visitamos o ponto mais a sudoeste da Europa e usufruímos de uma vista única e imperdível. Portimão e Albufeira são cidades cheias de animação, dia e noite; Lagos é uma cidade marcada pela época dos Descobrimentos, enquanto Faro é a porta de entrada da região e Tavira uma montra da arquitetura tradicional. Loulé guarda alguns dos sítios mais conhecidos do Algarve, como Vilamoura ou Quarteira. Mas há muito mais para descobrir ao longo dos mais de 160 km que dividem Sagres de Vila Real de Santo António, já quase na fronteira com Espanha.

Algarve em família

Na região não faltam atividades para famílias com crianças, além das praias e dos parques aquáticos que todos conhecemos e gostamos. Partindo das pequenas e muito pitorescas aldeias de Alte, Santa Luzia ou Castro Marim e passando pelas (ainda) pouco exploradas praias de Cacela Velha e ilha de Armona, a diversão está garantida. Mas as portas do verão abrem-se também nas muitas quintas pedagógicas locais, castelos e Centros de Ciência Viva, não esquecendo um belo passeio às grutas de Algar Seco, ao Museu dos Descobrimentos ou ao Zoo de Lagos.

Desportos motorizados

Mas este ano, a região tem mais dois motivos de interesse que podem levar muitos visitantes ao Sul do País. Embora decorram já fora da época balnear, o Grande Prémio de Portugal em F1 e a prova de MotoGP ajudam ainda mais a revitalizar a região.

No fim de semana de 23 a 25 de outubro, o Autódromo Internacional do Algarve recebe os bólides da Fórmula 1 tendo sido já vendidos cerca de 28 mil bilhetes para a prova. A prova do mundial de velocidade deverá contar, no mínimo, com 50 mil espectadores, ou no máximo 60 mil, o que representa cerca de dois terços da capacidade.

Umas semanas mais tarde, entre 20 e 22 de novembro, é a vez de ali chegarem os amantes das duas rodas para assistirem à última prova do campeonato MotoGP.

Algarve mostra que é destino seguro

A comunidade britânica representa uma das mais importantes fatias de turistas que todos os anos chegam ao Algarve nesta altura de verão. Devido à pandemia e consequentes restrições impostas pelo governo britânico a que sem desloca a Portugal, o fluxo de turistas vindos daquele país tem diminuído. Para combater esta situação o Turismo do Algarve vai lançar a partir de

20 de agosto uma forte ação de comunicação num canal televisivo britânico, para reforçar a mensagem de que a região continua a ser um destino seguro para passar férias.

Recorde-se que o mercado britânico representa um terço (33%) das dormidas no Algarve – o equivalente a seis milhões de dormidas em hotelaria classificada – e é ainda responsável por quase metade (49%) dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro.

No entanto, e ao mesmo tempo, o Turismo do Algarve está também a reforçar a aposta

em outros mercados com grande relevância para a região como França, Bélgica, Países Baixos

e Alemanha.

FORA DA PRAIA

Um dia de diversão:

>> Parque da Mina

>> Krazy World

>> Parque Infantil da Alfarrobeira

>> Parque de Lazer da Fonte Férrea

Para grandes mergulhos:

>> Slide & Splash

>> Zoomarine