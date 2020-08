Faro: destino turístico seguro de excelência

Faro continua a afirmar-se cada vez mais como destino turístico de excelência na região e no País. As maravilhas do concelho, nomeadamente o seu património cultural, histórico e arquitetónico, mas também a gastronomia e as atividades ligadas à Ria Formosa e ao mar, atraem um número crescente de turistas à capital do Algarve durante todo o ano.

Desde o final de 2018, Faro foi também certificada, pela Fórum Oceano, como uma das 23 estações náuticas existentes em Portugal e, sob o mote "Faro, Um Destino Náutico", pretende organizar toda a oferta náutica em rede e potenciar os recursos e os equipamentos existentes.

Atualmente, a Estação Náutica de Faro já tem mais de 50 parceiros nas mais diversas áreas e permite oferecer experiências diversificadas, potenciando a ligação da cidade à ria e ao mar, e envolvendo os setores da hotelaria, restauração, atividades de animação turística náutica e outras áreas relevantes para atração de turistas.

Faro é ponto de chegada da mítica EN 2

Um produto turístico também cada vez mais procurado é a já mítica Estrada Nacional 2, a mais extensa estrada em Portugal e na Europa que liga a cidade de Chaves, em Trás-os-Montes, a Faro, no Algarve.

Esta rota com ponto de chegada na capital do Algarve – e que conta com uma rotunda alusiva ao seu quilómetro 738 – celebrou este ano, no dia 11 de maio, 75 anos, e já é comparada, pela extensão e iconografia, à Route 66 (EUA) e à Ruta 40 (Argentina).

Classificada em 1945 como Estrada Nacional com uma extensão de 739,260 km, esta rota permite descobrir Portugal pelo interior. Ao todo, a EN2 passa por 11 distritos e 35 concelhos e permite usufruir de paisagens diversificadas e deslumbrantes, experiências sensoriais únicas e da excelente gastronomia local.

Os viajantes que percorram esta estrada única podem também registar a experiência para a posteridade. Em Faro, o passaporte da EN2 pode ser adquirido no Posto de Turismo de Faro, na portaria da Câmara Municipal de Faro, receção do Museu Municipal de Faro, podendo ser "carimbado" nos hotéis Best Western Hotel Dom Bernardo, Eva Senses Hotel e Hotel Faro.

180 empresas certificadas com Clean & Safe

A oferta turística existente no concelho está maioritariamente certificada com o selo Clean & Safe, criado pelo Turismo de Portugal, para reconhecer as empresas do setor que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Ao todo, Faro já conta com cerca de 180 empresas certificadas, entre alojamentos locais, empreendimentos turísticos, restauração, agências de viagens, rent-a-cars e animação turística.

Esta medida visa transmitir confiança a quem pretende fazer férias e visitar o destino turístico, incentivando ao mesmo tempo a retoma do setor a nível nacional e internacional.

Noites F assinalam espírito do festival com recinto adaptado

Na impossibilidade de realizar o Festival F, que já se tornou uma referência dos festivais de verão em Portugal, e que deveria acontecer em setembro, o Largo da Sé, na Vila Adentro, em Faro, torna-se este ano o recinto adaptado para 20 espetáculos únicos, com lotação reduzida e respeitando todas as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde, de 13 de agosto a 13 de setembro.

Em 2019, o Festival F decorreu nos dias 5, 6 e 7 de setembro e levou à Vila Adentro perto de 60 mil pessoas. Este ano, as Noites F decorrem num único espaço, que tradicionalmente acolhe o Palco Sé do festival, com um cartaz eclético e comemorando o reencontro entre artistas e público, com todas as condições de saúde e segurança.

A noite de estreia, a 13 de agosto, foi marcada pela atuação de um jovem artista farense e um talento já consolidado da música nacional: Diogo Piçarra. Seguiram-se César Mourão (14), Os Quatro e Meia (15) e Áurea (16). Até final de agosto, há no Largo da Sé espetáculos para todos os gostos: Moonspell (20), D.A.M.A. (21), Herman José (22), Pedro Abrunhosa (23), Fernando Daniel (27), Xutos & Pontapés (28), Agir (29) ou The Black Mamba (30). Em setembro, atuam Sérgio Godinho (3), Carolina Deslandes & Jimmy P (4), Luís de Matos (5), António Zambujo (6), Salvador Martinha (10), Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco (11), Piruka (12) e Miguel Araújo (13).

Os espetáculos têm início a partir das 22h00 e os bilhetes estão à venda nos locais habituais.

Vídeo divulga potencial turístico

"Porquê Faro?" Esta é a pergunta que lança o mote para o novo vídeo promocional do município de Faro que dá a conhecer, através de uma narrativa divertida e informal, um destino turístico de excelência e de características únicas. Estão em destaque as ilhas da Ria Formosa, as praias únicas, os locais de interesse turístico, várias experiências a nível de património histórico, cultural, náutico e gastronómico, bem como o reconhecimento à população farense pela simpatia e disponibilidade para com os visitantes que escolhem Faro para passar férias, visitar,

trabalhar ou viver.

Gosta de desporto náutico? Descubra mais informações no portal www.nauticalportugal.com

Quer conhecer a mítica EN2? Descubra mais informação em www.rotan2.pt