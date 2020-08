Lagoa: ouro sobre azul

Com arribas em tons ocre, formações rochosas de cortar a respiração e areais banhados pelo Atlântico, para além das muitas bandeiras azuis que atestam a segurança e a qualidade das praias, Lagoa abriga alguns dos areais mais cénicos da região.

Ao longo das arribas, um conjunto de trilhos e miradouros oferece oportunidades de percursos pedonais à descoberta da orla costeira de Lagoa – 7 Vales Suspensos (considerado o melhor destino de caminhadas da Europa pela European Best Destination) e o percurso Caminho dos Promontórios.

Neste tempo que vivemos e apesa r das novas exigências na utilização dos areais, as praias de Lagoa estão a ser geridas de forma que continuem a ser usufruídas pelos residentes e visitantes da melhor forma possível, sem nunca comprometer as regras de segurança e distanciamento, dispondo de um sistema de sensores que permite conhecer o nível de lotação de cada zona balnear. Foi reforçado ainda o dispositivo de assistência a banhistas, tendo o município colocado ao serviço duas motas de água e mais nadadores-salvadores nas praias não concessionadas, para que todos possam usufruir das magníficas praias do concelho, com toda a segurança.

Enoturismo, para os apaixonados por vinho

Deixe-se sed uzir pelos vinhos de Lagoa, que na sua essência traduzem a história, o património, a experiência, os saberes e a arte de várias gerações.

Os vinhos desta região são o expoente de um conjunto de circunstâncias únicas, das quais se destacam: uma história de séculos que remonta à presença árabe na região, uma região vitícola demarcada, desde a década de 80, brindada por um terroir ímpar, favorecendo uma produção de excecional qualidade, reconhecida nacional e internacionalmente através das nomeações e prémios atribuídos.

Em torno do vinho, da vinha, da gastronomia, das tradições, da arte, de produtos artesanais ou da cultura local enraízam-se valorosos projetos enoturísticos de produtores de vinho de Lagoa, como a Adega Única, Monte de Salicos, Morgado do Quintão, Quinta dos Santos ou a Quinta dos Vales, que aliam às tradicionais provas de vinho e visitas às quintas experiências genuínas e memoráveis como a visita a uma das mais antigas adegas do País, a criação artística ou a secular história de uma vinha familiar.



Em Lagoa, encontra o apelo do terroir de uma região onde os laços cada vez mais fortes entre a indústria vinícola e a indústria turística sedimentam a qualidade dos serviços da oferta enoturística que goza já de características naturais do território, como a paisage m ou o clima agradável.