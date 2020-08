Lagos: o equilíbrio perfeito para o verão

Zona de vivências ancestrais, em Lagos coexistem a modernidade e a tradição, a contemporaneidade e o legado de um passado histórico assinalável.

Foi a partir desta cidade que o Infante D. Henrique iniciou, no século XV, os Descobrimentos portugueses, e com eles a riqueza e a prosperidade patentes no património cultural, material e imaterial único a que deu origem. A vocação universal deste local e das suas gentes está patente na relação calorosa que a população de Lagos estabelece com pessoas de todas as origens que aqui se dirigem para uma simples visita, muitas vezes convertida em estada permanente.

Lagos concentra um conjunto diversificado de interesses e recursos que justificam uma visita em qualquer época do ano: do património histórico e cultural à beleza da sua costa e zonas balneares, um centro histórico animado e cuidado, uma gastronomia e doçaria a fazer despertar os sentidos do olfato e do paladar, zonas naturais, pela costa ou pelo interior, dotadas de percursos que convidam a passeios e caminhadas, uma oferta de alojamento diversificada e de qualidade, um leque abrangente de atividades de animação turística e, ainda, animação cultural e animação noturna para quem gosta de intercalar o relaxamento com atividades

enriquecedoras ou um bom convívio.

Junte a esta oferta os 15 km de costa com praias de areia quente e dourada e águas límpidas e tranquilas. Falamos de praias tão acolhedoras como a Dona Ana ou a do Camilo, encaixadas nos rochedos, e de outras tão apetecíveis pela sua imensidão como a Meia Praia, numa das maiores baías da Europa.

Não esquecer uma caminhada de maior fôlego pela Via Algarviana, que atravessa o interior rural do concelho, ou, ainda, pela Rota Vicentina, que lhe dá a conhecer os encantos costeiros do Trilho dos Pescadores.

Por uma volta feliz

Verão é tempo de calor, de férias e descanso mas também de abraços, beijinhos, apertos de mão, música a rasgar e muita proximidade entre família e amigos. Este ano, o verão não poderá proporcionar tudo isto mas não deixam de existir fortes argumentos para aproveitar Lagos em plena segurança, tirando partido do seu mar, do património, do melhor peixe, dos doces regionais, da natureza e dos muitos sorrisos que as gentes desta terra lhe oferecem.

Garantir "uma volta feliz" até Lagos e de regresso a casa é aproveitar o drive in que traz ao verão lacobrigense uma nova dimensão com concertos de artistas e bandas locais cujos géneros passam pelo rock, pop, fado, música popular, mas também com sessões de cinema ao ar livre.

O Drive in Lagos é gratuito e terá lugar no Campo de Jogos do Rossio da Trindade entre 1 de agosto e 5 de setembro, às 21h30, mediante inscrição prévia obrigatória.

Também o Centro Cultural de Lagos retoma a sua atividade com novas exposições e uma iniciativa que há muito faz parte dos verões lacobrigenses. O "Lá fora, Cá dentro – Música no Pátio" dá a conhecer à população pequenas formações locais e regionais para deleite dos espectadores. Em pleno período de pandemia, o evento terá uma lotação máxima de 38 pessoas com inscrição prévia obrigatória.