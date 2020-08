Monchique: a frescura da serra algarvia

Situado no centro de duas grandes serras – Fóia e Picota – o concelho de Monchique surge profundamente virado para o turismo, com um artesanato ativo e uma economia diversificada. Possuindo algumas das florestas mais ricas do Algarve, ricas em sobreiros, eucaliptos e castanheiros, entre outras espécies, Monchique tem também como marco distintivo a mata que dá a conhecer aos seus visitantes através de safaris, parques zoológicos e naturais, e expedições pedestres.

Seja pelas tonalidades que a terra vai ganhando, estação após estação, seja pelos cheiros que denunciam a riqueza natural, existe em Monchique uma vasta riqueza para explorar. Os infindáveis tons de verde despertam todos os sentidos e desafiam o visitante a desfrutar desta natureza única.

Passear pela serra de Monchique é visitar uma maravilha natural com uma grande diversidade vegetal e clima suave, à qual chamam Jardim do Algarve. Com os seus ribeiros cristalinos que desenham meandros no fundo de vales escarpados e elevada qualidade ambiental, a serra assegura uma revigorante frescura como um contraponto ao caloroso litoral algarvio e ao Baixo Alentejo.

A partir do miradouro do parque São Sebastião, no centro da vila, é possível contemplar a paisagem. Os visitantes são ainda convidados a entrar na igreja matriz de Monchique, no Convento de Nossa Senhora do Desterro, e a percorrer sem destino as estreitas ruas da vila, contemplando o vasto casario branco com as típicas chaminés algarvias. No ponto mais alto do Algarve, a Fóia, avista-se uma grande extensão de paisagem desde o cabo de São Vicente até à serra da Arrábida. Mas quem vai até Monchique não pode mesmo deixar de passar pelas famosas Caldas de Monchique e tomar contacto com as termas e as suas nascentes de água mineromedicinal, usadas desde tempos antigos para tratamentos.

Em tempos de pandemia, as gentes de Monchique adaptaram-se às novas regras de etiqueta social e recebem em segurança quem os visita para desfrutar do património arquitetónico, histórico e cultural local, a par das muitas belezas naturais e provar a gastronomia tradicional, o mel, os doces, ou o medronho. O distanciamento social e todas as restrições inerentes não têm de ser um fardo pesado de carregar pelo que Monchique convida os turistas a reinventarem-se e a tirarem o melhor partido possível de cada experiência, sempre em segurança.

Há muito para ver na serra de Monchique na certeza de uns dias bem passados!