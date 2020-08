Nas margens do Guadiana

O município de Vila Real de Santo António é conhecido pela beleza das suas paisagens. Motivos mais do que suficientes para acolher turistas nacionais e estrangeiros que ali se deslocam para alguns dias de descanso, nomeadamente durante a época balnear.

Virada para o comércio e o turismo, a cidade conta ainda com um belo pinhal (a poente) e com a Reserva Natural do Sapal (a norte), que convidam a longos passeios em pleno contacto com a natureza. Vila Real de Santo António preserva a cultura de produtos hortícolas e a pesca da sardinha e do atum, mas, na cidade, coexistem diversos monumentos, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Encarnação, construída no séc. XVIII, o Obelisco, mandado construir no centro da praça da vila, também no séc. XVIII, e o Centro Cultural António Aleixo.

Em consonância com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, este ano as medidas de segurança e higienização foram reforçadas em todo o município e Vila Real de Santo António está pronto para receber os turistas ao longo de toda a época balnear.