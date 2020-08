Portimão: felizes por bem receber

Portimão tem o condão de nos encantar e envolver. Podemos chegar sozinhos, em família, com amigos ou na companhia do nosso amor; podemos partir em busca de adrenalina e emoções fortes ou, simplesmente, de um lazer com sensações mais serenas; podemos desejar dias tranquilos ou sunsets animados; podemos procurar o mar ou rumar à serra. Chegados a Portimão, o que buscamos não importa realmente, porque aqui encontramos tudo o que procurávamos e muito mais. É assim, ao sabor da simplicidade, beleza e simpatia, que este concelho nos encanta, envolve e faz querer regressar... o mais brevemente possível.

Os locais de interesse e as pessoas são as de sempre, felizes por bem receberem quem visita o concelho, mas este ano também bem preparados, ao nível da prevenção e segurança, cumprindo as normas exigentes da Direção-Geral da Saúde, em função da pandemia. "Portimão testado e recomendado" reflete isso mesmo através do depoimento de quatro bloggers especialistas em Gastronomia, Património, Desporto/Lazer e Praias e Natureza, que por viva voz testemunham e atestam esta realidade.

A verdade é que nesta área da prevenção e da segurança em relação à covid-19 o município empreendeu um conjunto de medidas e de decisões, nos mais diversos setores de atividade, que fazem a diferença, permitindo que quem visita o concelho se sinta em total segurança.

E há muito para ver e fazer em Portimão, com destaque, desde logo, para o museu local. Joia da coroa, o Museu de Portimão tem elevado interesse e ligação à história e heranças piscatórias daquela cidade, constituindo uma visita obrigatória. Ex-líbris da cidade, é um dos museus portugueses mais premiados, a nível nacional e internacional, tendo-lhe sido atribuído, desde a sua abertura em 2008, um variadíssimo conjunto de prémios.

Para os amantes da boa gastronomia, a escolha é vasta e de elevada qualidade. As bases da alimentação em Portimão sempre foram os produtos da terra e do mar, os cereais, os legumes, os frutos (secos e frescos) e o peixe e o marisco. Na ria de Alvor é comum ainda hoje encontrar homens e mulheres a apanhar amêijoa, berbigão ou lingueirão. Sardinha, atum, besugo, carapau ou safio são algumas das espécies mais procuradas para os pratos tradicionais nesta terra de pescadores. Entre eles destacam-se o arroz, a açorda e a feijoada de mariscos ou com outros produtos do mar, chocos com ou sem tinta e muito peixe na grelha.

A sardinha assada é rainha no pão ou no prato, acompanhada por batata cozida e salada à algarvia.

Fora do mar, o figo é um dos produtos mais apreciados a amêndoa é outro dos ícones do Sul e a alfarroba também é típica desta zona de Portugal.

Não deixe de visitar:

>> Passadiço da Praia da Rocha: com um vasto e espaçoso areal, a praia possui um largo passadiço que percorre todo o areal.

>> Alvor: abençoada pela natureza e de uma história secular, a vila de Alvor é um convite à descontração.

>> Zona Ribeirinha de Alvor: entre o porto de pesca e o centro desta vila histórica vai descobrir um poiso de eleição para os finais de dia em férias.

>> Passadiço do Alvor: propõe-se aqui um passeio de 6 km, durante os quais poderá observar uma grande variedade de fauna e flora numa área que é considerada protegida desde 2006 pela União Europeia.

>> Oferta cultural e lúdica: Portimão mantém uma oferta cultural e lúdica nesta época balnear dentro dos parâmetros e trâmites legais. A informação está disponível na "Agenda de Verão" no site do município em www.vivaportimao.pt.