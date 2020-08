Em viagem do interior ao litoral, da serra ao mar, o município de Silves dá-se a conhecer a quem o visita. O maior produtor de citrinos no Algarve abraça pessoas com diferentes pronúncias, costumes e tradições. Descobrimos a Rota da Laranja, um roteiro que transporta os visitantes ao mundo da citricultura, no qual em cada atividade se toma contacto com o rico património deste território, perfumado com pessoas singulares, uma fauna e flora características, monumentos que encerram séculos de história ou uma gastronomia tradicional baseada em produtos locais.

"Silves, Capital da Laranja" é a marca assumida pelo concelho, sendo a laranja um produto secular, cuja presença se tornou um valor patrimonial e identitário do território. Desta forma, a marca não divulga apenas a laranja, mas sim todo o seu território e a sua riqueza patrimonial.

Um território rico em gentes com identidade própria, cuja diversidade transforma a vivência do espaço e produz uma comunidade culturalmente vibrante e que vale a pena visitar.

Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, acredita que "a laranja de Silves, nas suas variadas espécies, é especial, é suculenta, muito doce e tem um paladar diferenciador que fica marcado a cada degustação."

A Rota da Laranja é um roteiro capilar que se estende pelo território, procurando transportar e guiar o visitante na senda da descoberta dos mistérios do concelho. O visitante conta com uma aplicação que o ajuda a conhecer o mundo da citricultura, desde a produção à transformação e ao consumo. Acede ainda a um roteiro que envolve as atividades económicas complementares como a hotelaria e a restauração. Esta plataforma de divulgação e promoção contribui para o desenvolvimento do município, através de uma proposta de fruição de uma oferta turística sustentável e diversificada.

A Rota da Laranja desvenda, assim, um mundo de manifestações de um património que evoca tradições, cujo epicentro é o cluster da laranja. A aplicação móvel é gratuita e está disponível para telemóvel iOS e Android. Associado a tudo isto estão outros produtos locais tradicionais, como os bolos regionais de amêndoa, os de alfarroba ou os vinhos de Silves.

Na zona litoral subsiste ainda uma zona piscatória com pesca artesanal, que está a ser dignificada e a potencializar-se como uma área marinha protegida de interesse comunitário.

Sempre protegidos

Silves tomou medidas imediatas no que diz respeito à covid-19, para melhor receber quem o visita; a situação é acompanhada passo a passo, avaliando-se e articulando-se com todos os parceiros turísticos e promovendo-se as regras de etiqueta social recomendadas pela Direção-Geral da Saúde.

Na rota do Geoparque Algarvensis

No interior do concelho de Silves surge parte do Geoparque Algarvensis que, num projeto conjunto com os municípios de Loulé e Albufeira, aspira a transformar-se em Geoparque Mundial da UNESCO. O futuro Geoparque Algarvensis vai divulgar as zonas do interior, apresentando as tradições locais e combinando-as com o conhecimento científico de forma atrativa.