Adaptação constante às necessidades de clientes e animais

A Petoutlet é a maior rede de lojas de animais em Portugal, com lojas em todo o País, do Norte ao Algarve, e ainda quatro lojas no Funchal, Madeira. A Petoutlet preocupa-se em estar junto dos seus clientes e apoiar a satisfação dos mesmos, para proporcionar saúde e bem-estar aos seus animais.

Já são 53 lojas, um caminho longo, com quase 30 anos de trabalho e experiência acumulada. Existe uma relação cada vez mais forte das pet families com os seus animais, que tem obrigado a Petoutlet a uma adaptação constante às necessidades dos clientes e dos seus animais. Este tem sido o principal desafio. Encontrar soluções que possam ajudar a melhorar a relação das pet families, aumentando o bem-estar, conforto e saúde dos seus animais. Contribuindo assim para uma melhor relação entre os clientes e os seus animais. Na Petoutlet, percebeu-se que os clientes são cada vez mais conscientes e muito próximos dos seus animais. Procuram as lojas da marca para encontrar os melhores produtos e as melhores soluções para satisfazer as necessidades destes. E para isso estão abertos a novos conselhos e experiências. Na Petoutlet, procura-se a inovação, pois os animais dos seus clientes desenvolvem mais necessidades e necessidades diferentes.

Nas lojas Petoutlet, além das principais marcas de alimentação, também existe alimentação natural, opção que os clientes procuram cada vez mais. A marca tem alargado também a oferta de produtos com preocupação ambiental. Produtos desenvolvidos de forma ecológica, reciclados e de origem sustentada. A sustentação ambiental também é uma das preocupações. Existe oferta de todo o tipo de acessórios e produtos para higiene, saúde, treinamento, conforto, assim como o serviço de banhos e tosquias em algumas lojas. A Petoutlet trabalha muito em parceria com associações na promoção da adoção de animais, com as quais faz eventos de angariação. Neste particular, prestam homenagem aos seus clientes, pois são muito solidários.

A maior aproximação das pessoas com os seus animais levou a uma maior responsabilidade e compromisso, para melhorar as condições de vida dos mesmos. O cuidado e o bem-estar dos animais são uma preocupação constante da parte dos clientes, o que os leva a procurar melhores produtos e com mais qualidade. Na empresa, procuram sempre superar-se e melhorar a capacidade de resposta a um mercado cada vez mais exigente e em constante mutação.

Este mês abre uma loja no Algarve





A Petoutlet vai continuar a crescer e melhorar os seus serviços, o seu atendimento e continuar na vanguarda do setor pet em Portugal. O objetivo continua a ser estar cada vez mais próximo dos clientes. Nesse sentido foi inaugurado este mês de junho mais uma loja no Algarve, em Alcantarilha, para continuar a corresponder às necessidades de aproximação aos seus clientes. Na empresa, dá-se valor à formação para poder dotar as equipas nas lojas de mais informação e capacidade de aconselhamento aos clientes. A Petoutlet inaugurou também um novo espaço logístico para responder às necessidades do mercado online. O objetivo será sempre "proporcionar aos clientes boas experiências de compras!" "Clientes Felizes, Animais Felizes!"lojas tem a Petoutlet em Portugal