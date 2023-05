Todos as estradas vão dar a Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros

Armindo Araújo e João Ramos, pilotos, Mário Artur Lopes, presidente da Câmara Municipal de Murça, Teresa Pavão, vereadora de Desporto da Câmara Municipal de Valpaços, e Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport, estiveram presentes na cerimónia de apresentação oficial da II edição da Baja TT Norte de Portugal, prova que vai decorrer nos dias 5, 6 e 7 de maio Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros e que está a causar enormes expectativas.

Na conferência de imprensa realizada na Biblioteca Municipal de Valpaços, Nuno Loureiro revelou as principais novidades da competição este ano, apontando os setores seletivos diferentes que existem nesta edição e as fantásticas zonas de espetáculo, em que se destaca a Pista de Autocross de Murça, novidades que estão a despertar curiosidade nos pilotos e no público amantes desta modalidade.

O responsável do CAMI Motorsport deu a conhecer ainda o programa da Baja e aproveitou igualmente para lançar um convite às populações dos três concelhos por onde a prova vai passar para marcarem presença. Para tanto, foram criadas zonas de espetáculo, com total garantia de segurança ao público presente.

A Baja TT Norte de Portugal é pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48 e para a Taça Ibérica de Todo-o-Terreno.

Refira-se que a primeira edição da prova foi ganha pela dupla João Ferreira/David Monteiro, que conquistaram também o título de campeão nacional de Todo-o-Terreno AM48.

O ano de 2022 marcou também a história do CAMI Motorsport, já que consagrou dois campeões nacionais: além de João Ferreira, Armindo Araújo venceu o nacional de ralis, em Chaves, no Rali da Água – CIM Alto Tâmega.







Um regresso importante ao norte

Foi com o esforço e empenho do CAMI Motorsport, da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e um conjunto de pilotos, que as provas de Todo-o-Terreno regressaram ao norte do país, após 18 anos de interregno. Uma vontade acompanhada do imprescindível apoio das câmaras municipais de Murça e Valpaços, que acreditaram no projeto e no profissionalismo desta equipa, a que se junta, este ano, o município de Macedo de Cavaleiros.

Em termos desportivos, a primeira edição fechou com chave d’ouro, ao consagrar a dupla João Ferreira/David Monteiro como campeões nacionais de Todo-o-Terreno. Um ano muito importante na história deste clube, já que foi numa prova também por si organizada que atribuiu o título de campeão nacional de ralis a Armindo Araújo.

A Baja TT Norte de Portugal está, este ano, melhor. Com investimento no mediatismo da Baja, de que o Correio da Manhã é um bom exemplo, ao ser um dos media partner, o CAMI Motorsport corresponde às solicitações de pilotos e seus patrocinadores para uma maior visibilidade na comunicação social nacional e espetacularidade da prova, este ano com dois setores seletivos de grande exigência técnica.

Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport