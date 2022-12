A luta pela autonomia energética da Europa

A inflação, causada pelos preços da energia, e em especial do gás, tem um responsável principal: a Rússia. Na delegação do PSD no Parlamento Europeu, conscientes desta realidade, temo-nos batido pela autonomia energética da Europa.

Uma autonomia assente na aposta nas energias renováveis e no hidrogénio, mas também no estabelecimento de uma rede que diversifique fornecedores e rotas de abastecimento de energia. Incluindo do gás natural, uma indispensável energia de transição.

Batemo-nos por interligações muito importantes de gás e eletricidade entre a Península Ibérica e o resto da Europa.

Não ficámos satisfeitos com o “corredor verde” anunciado por Portugal, Espanha e França, solução pior do que a antes negociada. No mínimo, desvaloriza Sines como hub energético. Mas cá estaremos para defender os interesses do país.

Digital e crescimento A chamada “economia dos dados” terá um papel preponderante na retoma da União Europeia e na sua afirmação no plano internacional. Será igualmente um importante fator de coesão. Maria da Graça Carvalho esteve envolvida neste desafio através de várias frentes e dossiês, desde a luta por um Mercado Único Digital ao Regulamento dos Dados e ao Guião para a Década Digital, dos quais foi relatora-sombra na Comissão IMCO.





Uma crise de oferta A presente crise é causada por uma oferta inadequada face à procura existente. Na energia, mas também nos outros produtos que as diferentes indústrias colocam no mercado. Na comissão ITRE, onde a Eurodeputada do PSD é vice-coordenadora do PPE, e também na IMCO que, na qualidade de relatora para a Estratégia Industrial, se tem batido por medidas para aumentar a produção industrial europeia.

O clima depende do nosso engenho

O sucesso do Pacto Ecológico da UE depende inteiramente da capacidade da Europa para inovar e desenvolver a tecnologia limpa de que necessitamos para uma economia e sociedade neutra em termos de carbono. No entanto, até ao momento, a Comissão não fez qualquer tentativa séria para desenvolver um plano para o lado da oferta deste desafio.

A Nova Agenda Europeia de Inovação é um primeiro passo importante para resolver este problema. Estabelece as condições-quadro necessárias para que a Europa seja um continente de inovação bemsucedido. “Alcançar um equilíbrio ecológico depende totalmente da nossa capacidade de inovar e desenvolver tecnologia limpa”, declarou o Eurodeputado Christian Ehler, porta-voz do Grupo PPE para a Energia, Indústria e Investigação.