Ciência e inovação estão em tudo

Artigo de opinião de Maria da Graça Carvalho, eurodeputada.



Artigo de opinião de Maria da Graça Carvalho, eurodeputada.

A indiana Shakuntala Devi dizia que “tudo à nossa volta é matemática”. Olhando para o programa-quadro Horizonte Europa, que o Parlamento Europeu acaba de adotar, apetece parafraseá-la e dizer que a ciência e a inovação estão em tudo, ou quase tudo, o que será importante para a Europa no futuro próximo.



O novo programa-quadro – o maior de sempre e o maior do mundo, com um orçamento de 95,5 mil milhões de euros – contribuirá para a recuperação europeia, para a criação de empregos, para apoiar a indústria e as empresas e para as decisivas transições digital e verde. Será essencial para tornar as nossas economias mais resilientes e para o avanço da ciência, nomeadamente nos domínios da saúde e do ambiente. A eurodeputada



Maria da Graça Carvalho tem estado particularmente envolvida com este programa, sendo relatora da estratégia do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), um poderoso instrumento do Horizonte Europa que atua em todos os patamares do conhecimento para transferir soluções inovadoras para a economia e para a sociedade, igualmente aprovado em plenário.



Maria da Graça Carvalho tem igualmente em mãos um relatório sobre um conjunto muito alargado de parcerias – abrangendo temas como saúde inovadora, hidrogénio verde, transição digital e aviação limpa – cujo financiamento ultrapassa os 10 mil milhões de euros. Uma destas parcerias é particularmente relevante para Portugal.



Trata-se da Computação de Alto Desempenho, cujo projeto contempla a instalação no nosso país de supercomputadores.



Levar a inovação à economia

As medidas propostas por Maria da Maria da Graça Carvalho para o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) permitirão assegurar uma distribuição geográfica mais equilibrada das suas atividades, promover sinergias com outros fundos, nomeadamente os regionais e o mecanismo de recuperação e resiliência, e ter maior capacidade de resposta a crises como a causada pela pandemia de COVID-19.



As novas comunidades dedicadas aos setores e indústrias culturais e criativos e à água, ecossistemas marinhos e marítimos são também uma vitória importante.