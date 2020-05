Colocar o Turismo na Agenda da União

A pandemia Covid-19 provocou um efeito devastador transversal a toda a economia. Os dados comprovam que, a nível global, a Indústria do Turismo e Viagens é uma das mais afetadas e a que mais tempo levará a recuperar.É, por isso, urgente um auxílio imediato à liquidez das empresas de toda a cadeia de valor.Portugal, em 2019, contava com 1 milhão de pessoas a trabalhar no setor, ou seja, 18,6% do total de emprego no nosso País.Na Comissão de Transportes e Turismo temos apresentado medidas concretas à indústria.A criação de uma linha orçamental para o Turismo, no Quadro Financeiro Plurianual (2021- 2027), tal como temos vindo a solicitar há anos, torna-se hoje mais urgente que nunca.A atribuição de financiamento aos Países mais afetados com base no critério do PIB é para nós uma medida equitativa.O PSD tem a responsabilidade de elaborar o relatório com a estratégia para o futuro da Indústria do Turismo e Viagens.Deverá ser um plano ambicioso com suporte financeiro que permita estimular a atividade empresarial, gerar emprego e apoiar destinos na adaptação a uma nova realidade. Urge restaurar a confiança a quem viaja e promover a garantia sanitária dos destinos.O Turismo é feito de e para pessoas. É por elas que continuaremos a trabalhar. Vamos continuar a defender mais Portugal na Europa.O sector Turismo & Viagens representa 16,5% do PIB nacional, fazendo de Portugal o terceiro país da União mais dependente deste sector. Na União representa 10.3% do total do PIB dos Estados-Membros.O Turismo & Viagens é mundialmente a quarta maior indústria exportadora, ultrapassada apenas pela mineração, indústria automóvel e sector agricultura. Portugal recebeu aproximadamente 27 milhões de turistas em 2019, dos quais 16 milhões era estrangeiros.como instrumento de combate aos efeitos da pandemia COVID19. É urgente que os Estados Membros disponibilizem os apoios a pescadores, armadores e produtores de aquacultura.A frota pesqueira artesanal precisa hoje, mais do que nunca, de renovação urgente, de embarcações mais eficientes, sustentáveis e seguras do ponto de vista sanitário. Vamos também defender o alargamento das áreas marinhas protegidas portuguesas.