Desbloquear o Futuro

Queremos estar mais próximos de si, mostrar-lhe o nosso trabalho e dizer-lhe que precisamos de, com cuidados, ultrapassar as dificuldades que já sentimos.Em Portugal, milhares de empresas encontram dificuldades em recorrer ao lay-off, outras fecham e o desemprego sobe.A Europa reagiu a esta crise de forma concertada, mas tem à sua frente o grande desafio da recuperação económica.Temos nesta crise uma oportunidade em Portugal e na Europa: o momento para a transformação do nosso modelo económico.O digital e a sustentabilidade são os fatores chave para o sucesso das economias do futuro.É neste espírito construtivo que nesta edição comemorativa do Dia da Europa pretendemos dar a conhecer o que a Europa faz por nós e, tal como escreveu Lucas Pires, "agitar ideias na pista de uma Europa mais discutida do que antes."com 17 medidas essenciais para valer às aflições do curto prazo, para garantir a sobrevivência do tecido social e económico no médio-prazo e para relançar económica, social e culturalmente a Europa no médio e no longo prazo, aos presidentes das Instituições Europeias (Comissão, Conselho, Parlamento e Banco Central Europeu) e ao Primeiro-Ministro, António Costa, dando ainda conhecimento ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Na missiva alertam que "Não dispomos de reservas estratégicas de medicamentos, de alimentos, de equipamentos, nem de uma reserva de capacidade produtiva no nosso território.A pandemia provou que muitos dos instrumentos económicos, financeiros e monetários de que não dispomos teriam sido a única via de solução e de reinvenção da economia europeia, da economia social de mercado, do nosso modo de vida europeu."que focam no plano da agricultura, do apoio aos lares de idosos, da restauração, da digitalização do ensino e da formação, do acesso à internet das famílias mais carenciadas, da gestão de crises no sector do turismo e do estímulo às energias renováveis.As propostas aguardam aprovação do Parlamento e avaliação positiva da Comissão Europeia para integrarem o Orçamento de 2021 da UE.