Europa e mundo: riscos de inverno

A Rússia tem um regime terrorista

O Parlamento Europeu reconheceu a Rússia como um “Estado patrocinador do terrorismo” e como um “Estado que utiliza meios de terrorismo”, apesar das incompreensíveis abstenções de 4 deputadas do Partido Socialista português.

“Agora cabe à UE e aos Estados-Membros tirar as consequências adequadas, incluindo o início de um isolamento internacional abrangente da Rússia”, declarou o Eurodeputado Andrius Kubilius.

“Todas as atrocidades que o regime russo está a cometer e tem cometido ao longo dos anos na Ucrânia, na Chechénia, na Síria e contra os seus opositores na Europa e em casa não deixam qualquer dúvida”, continuou Kubilius, que é o porta-voz permanente do Parlamento Europeu para a Rússia e que liderou o texto final da Resolução do Parlamento em nome do Grupo do PPE.