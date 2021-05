Hoje é o dia da Europa

Artigo de opinião de Lídia Pereira, eurodeputada.



É verdade que nem tudo tem corrido bem na gestão desta nova crise. E estes dias devem servir para celebrar conquistas, mas também para avaliarmos o caminho percorrido e, se for caso disso, afinar o rumo.



É por isso também dia de relembrar as palavras de Schuman, há precisamente 71 anos: “A Europa não se fará de uma só vez, nem de acordo com um plano único. Far-se-á através de realizações concretas que criarão, antes de mais, uma solidariedade de facto.”



Da nossa parte, reafirmo o compromisso do PSD na saúde, no ambiente, na economia e nas restantes áreas em que trabalhamos diariamente para que Portugal e a Europa ultrapassem estes tempos difíceis o melhor e o mais depressa possível.