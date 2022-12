Impacto da inflação no sector do turismo

Apesar de fortemente impactado pela pandemia, o sector do Turismo tem revelado, uma vez mais, uma extraordinária resiliência e capacidade de recuperação. A escalada de preços confere-lhe um novo desafio. Combustíveis e energia mais caros significam mais custos de transporte e menor mobilidade, bens alimentares mais onerosos implicam mais restrições para a restauração.

No turismo interno, a perda de poder de compra e o aumento dos custos dos operadores terão fortes impactos sobretudo nas viagens para destinos no interior do país, cujo recurso ao transporte próprio é regra. Portugal não dispõe de uma rede de transportes públicos em quantidade e qualidade de e para o interior que permita dispensar o automóvel - é, de resto, dos países da UE com menor extensão de ferrovia.

Para o turista estrangeiro, este fenómeno inflacionista implicará forte retração do consumo de bens ditos não essenciais, como viagens e turismo, com impacto no sector em Portugal.

É, por isso, crucial apoiar as empresas na sua estrutura de custos, para que possam aguentar mais uma crise.