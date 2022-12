Instituições independentes incomodam António Costa

Vivemos uma crise inflacionista que exige respostas da política monetária. Por isso, alertei a Presidente do Banco Central Europeu (BCE) para os efeitos da inflação no rendimento das famílias e, em particular, dos mais jovens. O aumento das taxas de juro do crédito habitação está a ter um impacto significativo que tem de ser tido em conta no momento das decisões.

No Diálogo Monetário com o BCE recordei a importância da independência dos bancos centrais. Os ataques de António Costa à Presidente do BCE são uma tendência preocupante de pressão sobre instituições independentes.

Segundo Carlos Costa, antigo Governador do Banco de Portugal, o Primeiro-Ministro pressionou-o para proteger a idoneidade de Isabel dos Santos, filha do então presidente de Angola. Não ficou por aqui: acusou-o de acelerar o processo de resolução do BANIF, em 2015.

Questionei Christine Lagarde sobre as acusações e a Presidente do BCE não deixou de afirmar, de forma perentória: não respondo perante o Sr. António Costa.

Cleantech: Lídia Pereira partilha a Presidência do CleanTech Friendship Group: um grupo informal de Eurodeputados que apoiam o desenvolvimento de tecnologias europeias “limpas”. Este grupo encara as crises energética e climática como uma oportunidade para potenciar a inovação e competitividade da UE, funcionando como uma plataforma para a promoção de políticas climáticas e económicas ambiciosas e capazes de apoiar a próxima geração da indústria europeia.

25º aniversário do YEPP

Este ano, a Juventude do Partido Popular Europeu (YEPP) - a maior juventude política da Europa - celebra 25 anos. A juventude partidária presidida pela social democrata Lídia Pereira celebrou o seu aniversário em Bucareste, na Roménia. Para a Eurodeputada, “é importante frisar o trabalho que tem sido desenvolvido, com propostas para a criação de emprego e melhores salários, passando pela habitação, defesa da democracia e afirmação do projeto europeu. Motivos mais que suficientes para celebração!”.

Só uma aplicação correta fará funcionar as regras fiscais

O chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento tem vindo a tornar-se cada vez mais complexo ao longo dos anos e tem sido uma fonte clara de tensões. Quer se considere o quadro atual apropriado ou demasiado severo, é evidente que ninguém está satisfeito com a forma como a Comissão o interpreta. “Se o objetivo global ainda é apoiar a sustentabilidade da dívida e o crescimento sustentável, o que a Comissão precisa é de pôr em cima da mesa instrumentos eficazes e vontade de os aplicar efetivamente”, explicou o Eurodeputado Markus Ferber, o porta-voz do Grupo PPE na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários.