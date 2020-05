Mais Europa: a pandemia para lá da economia

Artigo de opinião de Paulo Rangel, eurodeputado.



Facebook

Twitter

Instagram Artigo de opinião de Paulo Rangel, eurodeputado.

Todos concordam que, neste momento, há duas prioridades: a saúde e a economia. Mas a pandemia afecta muitas outras dimensões das nossas vidas.



O debate europeu está muito centrado nas questões económicas; importa, pois, alargar o debate. Eis cinco lições, que são também oportunidades, da crise.



1. A União Europeia não tem competências na área da saúde. E os sistemas de saúde estão voltados para as doenças crónicas (cancro, diabetes, etc). Assumido que a saúde não tem fronteiras, é preciso reforçar os poderes da UE no campo da saúde, orientando-os para a resposta a surtos infecciosos.



2. A Covid-19 pôs a descoberto a falta de reservas estratégicas de medicamentos e equipamentos. É fundamental proteger a produção europeia de bens essenciais e criar uma verdadeira Força de Protecção Civil, que possa constituir e gerir essas reservas.



3. Ainda que englobado na economia, o emprego tem sido o parente pobre da integração europeia. Estão a ser pensados, em cima da crise, instrumentos de protecção do emprego e dos desempregados. É urgente fazer da política de emprego uma política europeia efectiva.



4. A baixa drástica das emissões poluentes mostrou que as políticas ambientais podem ser realmente eficazes. O esforço de recuperação económica tem, por isso, de apostar nos alvos ambientais do Green Deal.



5. A tecnologia e a digitalização "salvaram-nos" na crise, mudando o ensino e o trabalho para sempre. É aí que a Europa tem de investir. Para liderar.



Regresso ao Futuro…da Europa!



O combate ao COVID-19, e bem, desviou as atenções da prevista conferência sobre o Futuro da Europa. Mas a crise mostra que esta conferência, que terá um envolvimento sem precedentes dos cidadãos, é mais necessária do que nunca.



Estamos num ponto de viragem, em que os grandes impasses da União estão ainda mais à vista. Paulo Rangel, responsável do Grupo PPE pela preparação desta iniciativa, afirmou: "agora temos mesmo de avançar, chegou a hora de reformar a Europa!"



Abertura de fronteiras: como e quando?



Um dos pontos mais difíceis do regresso à normalidade vai ser a reabertura gradual das fronteiras (tão importante para os nossos "emigrantes").



Pelo PSD, e como único português no grupo de escrutínio do espaço Schengen, Paulo Rangel segue de perto a totalidade de restrições postas à livre circulação pela Covid19.



O PSD já exigiu à Comissão e aos Governos a adopção de uma estratégia coordenada de levantamento desses limites, com metas e calendários.



Governo húngaro, de mal a pior…



As questões de Estado de Direito na Hungria já eram um problema grave. Mas "aproveitar" a pandemia para decretar um "estado de excepção" com duração indefinida, quase sem controlo parlamentar e que cerceia a liberdade de imprensa é muito preocupante.



A Covid-19 não pode ser o pretexto para domesticar as democracias.



O PSD no Parlamento e no PPE sempre condenou o governo húngaro e o partido Fidesz. Pena que as instituições europeias continuem passivas e inertes.