Não falta dinheiro, haja competência

Artigo de opinião de José Manuel Fernandes, eurodeputado.



Artigo de opinião de José Manuel Fernandes, eurodeputado.



A UE é a solução para vencermos os desafios globais que enfrentamos e as situações imprevistas a que estamos sujeitos. Juntos, partilhando e praticando a solidariedade conseguimos. Por isso, tivemos sucesso no combate à pandemia, no fabrico e na compra de vacinas. Os eurodeputados do PSD participaram na criação de soluções inéditas para os Estados-membros receberem montantes adicionais para fazerem face às consequências negativas da pandemia.



Pela primeira vez, a Comissão Europeia endividou-se para dar dinheiro aos Estados através do mecanismo de recuperação e resiliência também conhecido por “Bazuca”. Portugal receberá deste mecanismo 13,9 mil milhões de euros. Por más razões, porque crescemos abaixo do previsto, vamos receber mais 1600 milhões de euros enquanto, por exemplo, a Roménia recebe menos 2,14 mil milhões de euros. Nesta “Bazuca”, Portugal ainda tem disponíveis de empréstimos 11,5 mil milhões de euros, uma vez que só quis usar 2,7 mil milhões de euros dos quais 14,2 ainda estão disponíveis.



Acresce que através do Portugal 2030 e dos fundos da Política Agrícola Comum teremos cerca de 30 mil milhões de euros.



Portugal nunca teve tanto dinheiro à sua disposição. Temos de exigir que seja bem utilizado, para promover a competitividade, a coesão e a sustentabilidade ambiental. Este dinheiro tem de ser usado para promover a criação de riqueza, a melhoria dos salários, a redução de desigualdades e a proteção do ambiente.





PSD quer mais apoio às empresas A delegação do PSD no PE tem insistido num instru mento para a capitalização das empresas que pode ser feito através do programa europeu InvestEU. Para o social democrata, José Manuel Fernandes, “a ideologia não pode ser um impedimento ao apoio às empresas. Para haver aumento de todos os salários e das pensões precisa mos de uma economia forte e competitiva. As empresas so freram os efeitos negativos da pandemia e agora da guerra. Temos de proteger o emprego. Há dinheiro, esperamos que a ideologia não impeça o apoio às empresas.”





Erasmus + A juventude é e deve ser a prioridade principal da União Europeia. Na UE temos programas dirigidos aos jovens. Não é por acaso que os europeus consideram o Erasmus+ como o terceiro projeto de maior sucesso da UE, apenas atrás da paz e da liberdade de movimento.



É por isso que o Parlamento Europeu deu a maior importância a este programa nas negociações do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, onde houve um aumento do montante do programa até 26 mil milhões de euros, quase o dobro da quantia disponível para 2024-2020 (14,7 mil milhões de euros).





PIB Português Portugal tem dos PIB per capita mais baixos da União Europeia. Em 2021 ficou ainda mais afastado da média. Os dados divulgados pelo Eurostat revelam que o produto per capita em Portugal está 26% abaixo da média da União Europeia. Só fica melhor do que a Roménia (com o produto per capita a situar-se em 27% abaixo da média), a Letónia (29% abaixo), Croácia (30% abaixo), Eslováquia (32% abaixo), Grécia (abaixo em 35%), e Bulgária (menos 45%).



Portugal tem sido constantemente ultrapassados por Estados-membros que aderiram à UE depois de Portugal e que eram muito mais pobres.



“Não podemos empbrecer alegremente. Não aceitamnos como uma fatalidade ficarmos mais pobres a cada anos que passa. Merecemos ter qualidade de vida e sermos felizes.", afirma o chefe da delegação do PSD no PE, José Manuel Fernandes.