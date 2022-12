Nova força, novo caminho

Este será um inverno difícil e os próximos anos serão exigentes. A conjuntura internacional (inflação alta e subida das taxas de juro) é adversa. Mas a situação portuguesa é agravada porque o Governo socialista, com a sua passividade, incompetência e resignação, empobreceu o país nos últimos sete anos e isso afeta a vida concreta das pessoas. Como o PSD demonstrou no Verão, a grande prioridade tem de ser o apoio às famílias e às empresas. Para tanto, a resposta europeia conta: seja para o pacote da energia, seja para a segurança, seja para a revitalização da economia.

O Governo PS, que governou 20 dos últimos 27 anos, começou com o “pé esquerdo” este novo mandato. Agora com maioria absoluta e todas as condições, manteve a rotina e a inércia, acumulando um desgaste inesperado que frusta a confiança que recebeu nas urnas. O PS não tem qualquer vontade de reformar e transformar o país, limitando-se a gerir o dia a dia. Somos um país de impostos máximos e serviços mínimos! Veja-se a deterioração do serviço público na saúde ou na educação; o despautério na gestão da TAP e do novo aeroporto; a degradação ética do Governo, revelada em múltiplos conflitos de interesse e na onda de demissões. Os atrasos no PRR e nos outros fundos comunitários, a sua concentração no sector público, financiando essencialmente a despesa corrente do Estado, sem ligação à economia real e a pura propaganda na questão crucial das interconexões energéticas, provam a falta de visão de futuro e de ambição.

O país não aguenta mais um Governo que falha na ajuda a famílias e empresas e que não foi nem será capaz de promover o crescimento da economia que suporte maior justiça social. A ultrapassagem iminente pela Roménia é só mais um alerta. E esse alerta acrescenta-nos ainda mais responsabilidade: Dar a Portugal uma Nova Força, um Novo Caminho com o PSD.