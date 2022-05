O papel de Portugal na independência energética europeia

"Temos de investir de forma decidida no desenvolvimento de energias mais limpas"

Propostas para relançar a Indústria

Caminho para a Década Digital 2030

Tão cedo não voltaremos a confiar na Rússia. E não se fazem negócios, muitos menos se mantêm relações de dependência, com aqueles em quem não confiamos.A independência energética da União Europeia já era urgente antes da invasão da Ucrânia por Putin. Agora tornou-se numa prioridade absoluta. Temos de investir de forma decidida no desenvolvimento de energias mais limpas, acessíveis para os consumidores e empresas. Isso consegue-se com uma maior aposta na investigação científica e na inovação e potenciando as condições naturais existentes. Nesta frente, Portugal parte em vantagem, não devendo desperdiçar essa oportunidade.Temos também de considerar o papel das energias de transição, em especial o gás. Como a atual situação tem deixado bastante claro, continuaremos a precisar deste recurso durante algum tempo. E teremos de continuar a investir nele, diversificando fornecedores, garantindo o adequado armazenamento, desenvolvendo novos terminais e potenciando os existentes, nomeadamente os terminais de gás liquefeito do nosso país.Por isso, as cadeias de abastecimento e interligações são muito importantes. E, no Parlamento Europeu, o PSD tem-se batido pela reativação urgente do projeto, há muito congelado, da Interligação dos Pirenéus, que permitiria fazer de Portugal e Espanha pontos de entrada e de passagem de gás natural liquefeito para toda a Europa Ocidental. Um projeto que terá igualmente um interesse estratégico para o futuro, tendo em vista o transporte do hidrogénio.Numa audição com a diretora-geral para o Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME, Kerstin Jorna, Maria da Graça Carvalho deixou duas propostas visando atenuar os impactos da guerra da Ucrânia na indústria europeia: estudar a adoção de uma moratória destinada a aliviar carga regulatória e burocrática sobre a indústria durante este período de crise; e criar um sistema de financiamento rápido para os fundos europeus, de forma a fazer chegar liquidez urgente aos setores mais afetados.A UE quer estar na vanguarda da transição digital, objetivo assumido no Caminho para a Década Digital 2030, mas hoje está atrás dos Estados Unidos e da China. No seu trabalho no Parlamento Europeu, quer através dos vários dossiês de que é relatora, no quadro do programa Horizonte Europa, quer por via de intervenções e outras ações, Maria da Graça Carvalho tem-se batido por mais investimento em investigação cientítica e desenvolvimento tecnológico, infraestruturas, dados e desenvolvimento de competências.