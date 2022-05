Roberta Metsola

"A Paz Mundial não pode ser salvaguardada sem a realização de esforços tão criativos quanto os perigos que a ameaçam. O contributo que uma Europa organizada e viva pode trazer à civilização é indispensável para a manutenção de relações pacíficas". Esta célebre citação da Declaração Schuman, de 9 de maio de 1950, pertence a um dos arquitetos do projeto de paz europeu, Robert Schuman, então Ministro dos Negócios Estrangeiros de França. Setenta e dois anos mais tarde, mantém-se plenamente verdadeira, agora mais do que nunca.A invasão ilegal da Ucrânia, por parte do Kremlin, fez com que a guerra tenha regressado, infelizmente, ao nosso continente. O terror, a morte e a destruição têm vindo a dizimar por completo aquelas que eram, ate há bem pouco tempo, cidades pacíficas.Muitos de nós pensava que estes cenários permaneceriam confinados a páginas de livros da nossa história comum. Mas uma vez mais assistimos ao flagelo de ver europeus forçados a fugir do seu próprio país, em números nunca vistos desde a Segunda Guerra Mundial. E lamentavelmente, esta guerra não corresponde em nada ao que é retratado pelo Kremlin.Quando Putin decidiu invadir a Ucrânia, decidiu atacar os valores e princípios basilares do nosso modo de vida europeu. E apostou na desunião da Uniao Europeia, quando confrontada com uma guerra às suas portas. E quero ser clara:É por isso que precisamos de nos manter unidos pela Ucrânia.O Parlamento Europeu, que é a Casa da Democracia Europeia e representa legitimamente os cidadãos europeus, tem estado e continuará a estar empenhado e solidário com a Ucrânia. Ao visitar Kyiv no início de abril, quis mostrar esse empenho e solidariedade. Pretendi mostrar que não estamos somente ao lado da Ucrânia nas redes sociais, nos telefonemas ou em vídeos - mas, sim, que estamos com a Ucrânia em Kyiv. E ao adotar sanções económicas sem precedentes contra a Rússia, ao prestar ajuda humanitária e militar à Ucrânia, ao dar espaço à sociedade civil ucraniana para operar a partir das instalações do Parlamento Europeu, ao acolhermos de braços abertos aqueles que fogem a tanques – estamos a mostrar que o nosso compromisso vai muito para além de declarações e resoluções.Nas décadas recentes, crescemos confortáveis com uma certa garantia de que a paz e a democracia prevaleceriam no nosso continente. No entanto, o papel que a Europa desempenha num mundo em rápida evolução está a mudar, tem aliás de mudar, e esta guerra veio acelerar esse sentimento de urgência. ATemos de trabalhar para um futuro que nos permita viver sem depender do gás fornecido pela Rússia. Isto deve tornar-se parte integrante do nosso debate sobre a autonomia estratégica da Europa.Precisamos ainda de aumentar o investimento no setor da defesa e em tecnologias inovadoras que nos permitam avançar para uma verdadeira União de Segurança e Defesa, reforçando os nossos laços com a NATO. Afirmo com orgulho que aquilo a que temos assistido nos últimos meses, no que diz respeito à coordenação europeia, solidariedade e unidade entre Instituições e Estados-membros, não encontra precedentes no projeto europeu. E esta unidade, esta determinação, este contributo que uma Europa organizada e viva pode trazer aos nossos cidadãos, como referia Schuman, deve pautar os nossos dias de hoje em diante.Assim, neste Dia da Europa 2022, renovemos o compromisso de Schuman com a promoção da paz duradoura, liberdade e democracia.