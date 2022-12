Portugal nunca teve, na sua história, tantos milhões de euros disponibilizados pela União Europeia. Em 7 anos, de 2021 a 2027, vamos receber cerca de metade daquilo que recebemos em 34 anos. É uma verdadeira “tempestade de milhões”. Nos próximos 5 anos, são mais de 50 mil milhões de euros de subsídios à disposição de Portugal, através do PRR, do Portugal 2030, do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural. Só em 2023 temos 10.5 mil milhões de euros para investir. Mas não basta gastar! É necessário gastar bem, para construir o futuro dos portugueses.

Os fundos deviam financiar projetos que acrescentassem valor para termos melhores salários e uma verdadeira coesão territorial. Os fundos não podem servir para substituir a despesa do orçamento do Estado, como está a acontecer. Infelizmente, este Governo socialista de António Costa está a ser incompetente. Não sabe o que quer para Portugal, não planeia, não tem estratégia, e atrasa a execução dos fundos. Do Portugal 2020, ainda temos cerca de 5 mil milhões de euros por utilizar e o prazo acaba já em 2023. O Portugal 2030 está atrasadíssimo, não havendo qualquer programa operacional aprovado, pelo que não será utilizado um único cêntimo em 2022.

Esta tempestade de milhões é a maior oportunidade da nossa história recente. Uma oportunidade que o Governo socialista, uma vez mais, está a desperdiçar.

Internet para todos e em todo o lado

A pandemia Covid-19 e a guerra na Ucrânia demonstraram que os egoísmos nacionais não são solução. Para vencermos, precisamos de agir em conjunto, reforçar as competências da UE, criar programas e projetos comuns, por exemplo, na área da saúde, segurança, proteção civil, defesa e nas comunicações de internet. Recorde-se que, na Ucrânia, foi um privado, Elon Musk, quem deu conectividade à Ucrânia. A Europa não pode estar dependente de privados estrangeiros. A UE aprovou agora o programa “Conectividade Segura”, com um montante de 6 mil milhões de euros, que vai permitir que em todo o globo, através de satélites, todos tenham acesso à internet de banda larga.

Segundo a Comissão Europeia, a Roménia vai ultrapassar Portugal em 2024 em termos do PIB per capita. A Roménia era dos países mais pobres da Europa quando aderiu à UE em 2007. Passados 21 anos da adesão de Portugal, com o Governo socialista de António Costa, regredimos e ficamos cada vez mais na cauda da Europa.

A Comissão Europeia deve deixar de tratar as PME com desprezo

A Comissão Europeia tem muito a responder quando se trata das novas regras da UE sobre obrigações de diligência devida em matéria de sustentabilidade a impor às empresas europeias.

“Embora assumir a responsabilidade pelas implicações sociais seja fundamental, temos de evitar legislação que conduza ao aumento da burocracia sem conseguir nada no terreno. A proposta da Comissão relativa ao dever de diligência das empresas em matéria de sustentabilidade corre o risco de afetar, indiretamente, todas as empresas da UE. Não há uma razão válida para que as PME passem por um difícil processo burocrático que, em muitas situações, é completamente desnecessário”, disseram os Eurodeputados do Grupo PPE Axel Voss e Angelika Niebler.