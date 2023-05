Ucrânia: resistência e esperança

OLHOS NO BRASIL

Preocupantes os sinais de ambiguidade do Presidente do Brasil na relação com Vladimir Putin e Xi Jinping. Depois de o PSD ter sublinhado esta preocupação, têm-se sucedido diversas reacções e tomadas de posição a nível global. Atenções viradas para essa grande potência, da qual se espera uma defesa firme das democracias. Prova irrefutável de que o PSD dá absoluta prioridade à relação do Brasil com Portugal e com a UE é o facto de, desde a sua criação, a presidência da delegação UE-Brasil no Parlamento Europeu ter sido sempre assumida por um eurodeputado do PSD.