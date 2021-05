Uma oportunidade histórica para Portugal

Artigo de opinião de Álvaro Amaro, eurodeputado.



Um ano depois do início desta terrível pandemia, vemos “luz ao fundo do túnel”. Estamos agora a entrar numa nova fase: a da recuperação económica e social, só possível graças aos 61,2 mil milhões de euros de apoios europeus, de que beneficiaremos até 2029.



Álvaro Amaro acredita que Portugal “não pode perder esta oportunidade histórica e que estes apoios devem resultar numa grande esperança para a economia e as famílias”. Uma oportunidade, também para a agricultura. Para Álvaro Amaro, “este investimento sem precedentes será crucial para fazer chegar ao campo a transição tecnológica. Esta é a forma equilibrada e responsável de alcançar os objetivos ambientais, sem comprometer a sustentabilidade socioeconómica”.



Para o eurodeputado, a “União, sendo também de Estados, é principalmente de Povos”. Por isso, “o Governo tem de envolver as instituições mais próximas das pessoas, como as Autarquias e os parceiros sociais, no debate dos instrumentos de política que lhes são destinados, sobretudo dos Fundos Europeus do novo Acordo de Parceria e do Plano Estratégico da PAC.” compromisso do PSD é “por um Portugal e uma UE mais justos, mais coesos e com um futuro mais promissor para as suas gentes”.



Álvaro Amaro conclui que a “coesão, além de económica e social é também territorial”, uma ideia central da sua proposta de um “Pacto para os Territórios de Baixa Densidade”, que poderá passar pela “Visão de Longo Prazo para as Áreas Rurais” a apresentar pela Comissão Europeia em junho próximo.



Enquanto relator do parecer da Comissão da Agricultura sobre os aspetos e implicações da COVID-19 relacionados com o comércio, Álvaro Amaro alerta para a situação vulnerável de muitos produtores agrícolas europeus, que poderia ser atenuada se existissem condições mais equitativas nas relações comerciais com países terceiros, também de acordo com os novos princípios do Green Deal. Depois de assegurada a equidade, poderá então falar-se de sustentabilidade e resiliência, conclui o Eurodeputado.



Combater a Solidão e fortalecer o Capital Social

Álvaro Amaro propôs a realização de um projeto piloto europeu, intitulado “Combater a solidão e fortalecer o capital social nas Comunidades Rurais, através da promoção de contatos intergeracionais usando as redes sociais”.



Este programa pretende promover o contato online entre jovens e menos jovens (> 60 anos) para troca de experiências e combate à solidão, contribuindo para o fortalecimento do capital social. Caso seja aprovado, contribuirá ainda para o objetivo de transição digital da UE.