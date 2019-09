Casa Ermelinda Freitas é sinónimo de excelência

Em 2020 completam-se 100 anos sobre a início da empresa Ermelinda Freitas, então pela mão de Deonilde Freitas. Uma existência consubstanciada numa história de sucesso, que se reflete em várias conquistas e no reconhecimento público, quer dentro quer fora de portas. A família Ermelinda Freitas começava, no início do século passado, a trabalhar a terra e a vinha, mas só alguns anos mais tarde surgiu a primeira (pequena) adega que lhes permitiu transformar a uva em vinho e, a partir daí, começar a vender aos grandes produtores.

A história repetiu-se durante três gerações, mas sempre com os olhos postos no futuro, o que levava a Casa Ermelinda Freitas a apostar no crescimento, quer ao nível dos hectares de vinha como também na atualização da adega.

Desde a primeira geração que esta casa aposta na qualidade das vinhas e dos vinhos, que inicialmente eram produzidos e vendidos a granel sem marca própria. Nos anos mais recentes, foi Ermelinda Freitas quem deu continuidade à empresa com a colaboração da sua filha, Leonor Freitas, reforçando assim a presença feminina na sua gestão.

A quarta geração trouxe grandes transformações à marca, "com a identificação dos vinhos próprios e a criação de nomes como o Terras do Pó, o Quinta da Mimosa e também novas castas", refere Leonor Freitas, sócia-gerente da Casa Ermelinda Freitas.

Ao longo dos seus vários anos de existência, a marca tem feito diferentes investimentos com destaque para as linhas de engarrafamento e as novas adegas. Tais investimentos permitiram trazer maior qualidade, competitividade e modernidade à oferta da Casa Ermelinda Freitas.

A qualidade dos produtos apresentados no mercado passa também pela utilização da mais moderna tecnologia ao dispor da produção vinícola. Neste campo, o investimento tem sido permanente, como o provam o centro de vinificação moderno e atualizado "e a aposta em novas linhas de engarrafamento", com a Casa Ermelinda Freitas sempre em busca de atualização e modernização.

Embora localizada na Península de Setúbal, com potencialidade para grandes vinhos, o futuro passa pelo investimento em zonas que permitem complementar o portefólio da marca, com diferenciação. Esse investimento foi feito numa quinta no Douro e numa outra no Minho.

O sucesso tem marcado a Casa Ermelinda Freitas, que recebeu já vários prémios nacionais e internacionais. Além de Leonor Freitas ter sido agraciada com a comenda de Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial Classe do Mérito Agrícola Comendador, contam-se, entre os prémios mais recentes, a eleição de produtor europeu do ano pelo Sommelier Wine Awards (SWA) e o Prémio Nacional de Agricultura na Categoria de Empresas.

Leonor Freitas lembra que "os prémios para a Casa Ermelinda Freitas e a sua equipa são sempre recebidos com muita alegria, mas também com uma grande responsabilidade de cada vez mais fazer melhor".