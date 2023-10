Marca de referência do universo dos vinhos nacionais e internacionais, a Casa Ermelinda Freitas é sinónimo de sucesso, como o comprovam os vários prémios e distinções que todos os anos recebe. O êxito desta Casa não pára, cresce, e atualmente existem ainda mais motivos para os seus responsáveis estarem satisfeitos e otimistas. "Este ano está a ser o melhor de sempre no que toca a prémios, bem como a distinções – desde 1999 até à presente data, a Casa Ermelinda Freitas já conquistou mais de 2.000 prémios a nível nacional e internacional. Estes prémios são o resultado do grande envolvimento e trabalho dos nossos colaboradores, destacando o trabalho do nosso enólogo, Jaime Quendera", realça Leonor Freitas, presidente do conselho de direção da Casa Ermelinda Freitas. Por isso, a responsável máxima da empresa fala num ano de 2023 "bastante positivo", com tudo a correr "dentro da normalidade e conforme planeado".

O ano está a correr bem, no entanto, desafios não têm faltado, com a seca severa e o calor a destacarem-se, o que resultou numa queda de produção. Esta realidade torna difícil a normalização do mercado a nível produtivo, "mas o caminho já se sente que é esse". "As coisas não vão voltar a ser como eram. Muitos dos preços de matérias subsidiárias – o vidro, o cartão e não só – continuaram altos e há problemas que, apesar de serem cíclicos, acontecem com cada vez mais frequência, como a seca. Não estamos isolados do que se passa no mundo e acabamos por sofrer ou beneficiar das circunstâncias, pois sabemos que existe uma grande instabilidade a nível mundial. É dentro deste novo panorama que temos de viver, é isso que a Casa Ermelinda Freitas tem feito, de modo a poder sempre oferecer o melhor vinho ao melhor preço aos consumidores".

Novidades no mercado

Os períodos de dificuldade muitas vezes resultam em projetos inovadores e novos lançamentos. Foi o caso da marca, que aproveitou esta fase para fazer novos lançamentos. Nesse sentido, a Casa Ermelinda Freitas colocou recentemente novos vinhos no mercado nacional "como é o caso do Vinhos da Arrábida – Pinot Grigio e o Vinhos da Arrábida – Carménère, que têm como base castas únicas e diferenciadoras conhecidas a nível mundial".

Enoturismo mostra uma casa de Memória e Afetos Os visitantes que se deslocam à Casa Ermelinda Freitas descobrem na propriedade os detalhes dos processos de vinificação antigos e atuais, assim como de Memórias e Afetos, e conhecem a história da família e a construção desta empresa, que se iniciou na venda de vinho a granel com vinhas desde 1920, e que se lançou com a primeira marca em 1997. No exterior, existe contacto com as vinhas, onde estão plantadas mais de 30 castas. No centro de vinificação observam-se todas as fases de produção, do esmagamento até ao engarrafamento e, entre outras curiosidades, estão expostas as mais altas distinções atribuídas aos vinhos Ermelinda Freitas, bem como uma pequena exposição sobre a produção das rolhas de cortiça.

Sugestões de Natal

Leo d’Honor 2015

Oriundo de uma vinha com mais de 60 anos situada em Fernando Pó, este vinho tem a casta Castelão no seu melhor, com notas de frutos pretos, compota e especiarias. É complexo na boca e tem ligeiras nuances a tabaco e chocolate provenientes do estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês. Ideal com pratos de carne estufada, caça, assados no forno, queijos fortes e foie gras.

Vinho das Grutas Reserva 2015

Elaborado com uvas das castas Castelão, Touriga Nacional, Aragonês, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot, da colheita de 2015, é um bom presente para dar no Natal, por ser diferente. Acondicionado numa das galerias das grutas consideradas em 2010 uma das "7 Maravilhas da Natureza" em Portugal, o vinho "repousa" desde então a 80 metros de profundidade, com uma temperatura constante de 17° e humidade de 90%.

Moscatel

O Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2009 e o Casa Ermelinda Freitas Moscatel Roxo de Setúbal Superior 2010 também são ótimos presentes. Estes digestivos acompanham bem pastelaria fina, doçaria árabe e podem servir de aperitivo.