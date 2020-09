Garrafeira Casa Ermelinda Freitas 2020

Leo d’Honor

Aroma profundo e concentrado. A casta Castelão no seu melhor, num vinho em que se salientam as notas de frutos pretos, compota e especiarias. Complexo na boca, com ligeiras nuances a tabaco e chocolate provenientes do estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês, é um vinho bem encorpado, com taninos presentes e um final de boca elegante. Temperatura ideal de consumo: 16-18 ºC.