As renas deixam as crianças maravilhadas

A oferta de atratividades que existem no Cascais Christmas Village é tão completa que se torna difícil destacar alguma, ou algumas, em detrimento de outras. Ainda assim, Frederico Nunes não resiste a apontar o contacto com renas verdadeiras, que é, sem dúvida, uma experiência "muito marcante para as crianças".

Outra experiência relevante passa pela visita à Aldeia Nazarena, ao acampamento romano e ao espaço dos Reis Magos. "Entendemos que é muito importante as crianças contactarem com o lado mais cristão do Natal e que os adultos recordem a sua infância através da história do presépio vivo, recriando o advento do nascimento de Jesus de Nazaré, com a presença de José e Maria, onde todos vão retratar o dia a dia de época", prossegue o presidente do conselho de administração da DNA Cascais – Empreendedorismo e Comércio.

Além das renas, da Aldeia Nazarena, do acampamento romano e do espaço dos Reis Magos, no Parque Marechal Carmona os mais pequenos vão poder visitar e brincar na casa do Pai Natal, na casa do Mago na Árvore e na árvore de Natal, com visita ao seu interior. Está também disponível a minirroda, o comboio de Natal, o carrossel parisiense, as patrulhas romanas, os Reis Magos com os seus camelos verdadeiros e a supracitada Aldeia Nazarena, para fortalecer o imaginário de Natal de todos os visitantes.

Quanto aos adolescentes e aos seus pais, têm à disposição a pista e a rampa de gelo, para desfrutarem de verdadeiros momentos em família.

Os visitantes contam, também, com espetáculos de Natal, contos de Natal, animação de rua, um mercado de Natal e um food court de excelente qualidade e diversidade.

Para saber o preço dos ingressos, conhecer o horário do Cascais Christmas Village, os locais que existem para estacionar, os contactos ou o regulamento do evento pode visitar o site, onde encontra todas as informações importantes para quem vai visitar o recinto.