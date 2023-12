Cascais, a capital do Natal em Portugal

O Parque Marechal Carmona acolhe a 6ª edição do Cascais Christmas Village, que termina no dia 2 de janeiro. A Casa do Pai Natal, a pista de gelo, o carrossel, o comboio de Natal, a aldeia nazarena ou uma imponente árvore de Natal são apenas algumas das atrações e divertimentos de que os cascalenses e os visitantes podem desfrutar, num evento com um magnífico cenário natalício, onde não falta um Food Court, com muita e variada gastronomia. Por isso, as expectativas para a edição deste ano "são enormes". "O Cascais Christmas Village é reconhecido pelos visitantes, pelos media e pela concorrência como o melhor evento de Natal realizado em território nacional. As melhorias introduzidas este ano são consequência desse reconhecimento e representam o objetivo claro de Cascais se tornar a capital do Natal em Portugal", explica Frederico Nunes, presidente do conselho de administração da DNA Cascais – Empreendedorismo e Comércio.

O êxito deste evento fica patente no número de visitantes da última edição – "55 mil" –, diz Frederico Nunes, que realça ainda o facto de, na edição de 2022, se ter verificado "um aumento muito significativo de visitantes estrangeiros, o que comprova que a aposta no produto Natal já gera um impacto económico a nível local e nacional bastante relevante". Para este ano é esperado um crescimento de "10% no número de visitantes, ultrapassando pela primeira vez a barreira dos 60 mil visitantes".

Um evento diferente

À espera destes milhares encontram-se no local cerca de duas dezenas de atrações, num espaço que, não obstante, também se distingue por ser diferente do que é habitual encontrar-se neste tipo de celebração. "O Cascais Christmas Village é o único grande evento de Natal que junta a tradição do Natal cristão, com a presença do presépio vivo, da aldeia nazarena e do acampamento romano, ao atual Natal pagão. A renovada área de street food e mercado de Natal apresenta propostas de grande qualidade que irão fazer as delícias de todos os visitantes", assegura o responsável do Cascais Christmas Village.

No que diz respeito aos divertimentos, a pista de gelo, a rampa de gelo ou a roda-gigante encantam toda a gente. Mas há mais: a árvore de Natal, a oficina dos duendes, a casa do mago ou o acampamento romano garantem diversão para as famílias.





As novidades

Em relação às novidades que miúdos e graúdos podem encontrar este ano em Cascais, são muitas. "Além do desejado regresso dos burros da Quinta do Pisão e do treino de arte de batalha romana, contamos com novas atividades como arborismo, trampolins de Natal, fábrica dos brinquedos e o espaço MUMA, dedicado à arte contemporânea", conta Frederico Nunes, prosseguindo: "Um dos maiores destaques passa pela figura Pegasus de Natal, com cinco metros de altura e nove metros de envergadura, que irá gerar forte impacto em quem visita o evento."

No que toca aos espetáculos, que sempre foram um conteúdo acarinhado no Cascais Christmas Village, desta vez a aposta foi reforçada com 20 Shows Ruca Natal. Este ano, "o espetáculo do Ruca Natal será, com toda a certeza, uma das principais atrações do Cascais Christmas Village 2023", afiança Frederico Nunes.

Ainda no que diz respeito aos espetáculos, realce-se igualmente a participação de artistas e grupos musicais locais que vão dar cor e música ao renovado palco do evento.

Por último, além destas novidades, existirá também um novo espetáculo promovido pela equipa de animação residente do evento.

Um espaço maior

Nota também para o alargamento do espaço onde se realiza o evento e o horário. Segundo Frederico Nunes, a edição anterior confirmou "a necessidade de aumentar o espaço de implantação, de forma a garantir a melhor experiência possível a quem visita o Cascais Christmas Village". "Tendo isto como objetivo, o evento cresceu para o Hipódromo Manuel Possolo, aumentando a área do Cascais Christmas Village em mais de 4.000 m2."







Evento melhora de ano para ano

O balanço que os responsáveis do Cascais Christmas Village fazem dos anos anteriores é "extremamente positivo". Quer ao nível do número de visitantes, da dimensão do evento e da diversidade das atratividades ou do impacto económico local, esta celebração natalícia "tem vindo a melhorar de edição para edição". "Desde a primeira edição, o evento já foi visitado por mais de 250.000 pessoas", destaca Frederico Nunes e prossegue: "O feedback que temos recebido de pessoas que todos os anos visitam o Cascais Christmas Village é bastante claro. Todos referem que o evento está sempre melhor do que o evento da edição anterior. É a necessidade de inovação constante e de procurar oferecer uma melhor experiência aos visitantes que caracteriza esta iniciativa."

Visibilidade e retorno financeiro

A organização do Cascais Christmas Village leva alegria, festa e magia ao município e dinamiza também a economia local. São assim atingidos vários objetivos, desde a visibilidade e o desejo de tornar Cascais uma referência nesta quadra festiva até ao sempre importante retorno financeiro. "Queremos que Cascais seja capital do Natal em Portugal", reforça Frederico Nunes e continua: "Nos últimos seis anos temo-nos empenhado fortemente para que este seja um destino de Natal. O mês de dezembro, em Cascais, já é considerado um mês com elevado potencial turístico graças a todo o trabalho que se tem desenvolvido em torno do Natal. Para todos aqueles que nos visitam por um dia, ou aqueles que já veem Cascais como a sua segunda casa, Cascais é cada vez mais um destino para viver o Natal."