Natal encantado é em Cascais

Alegria, brincadeira, atrações, animação e espetáculos. Este é o cenário que quem vai ao Parque Marechal Carmona, em Cascais, encontra por estes dias. Um mundo mágico! Um mundo encantado! Um mundo que fascina crianças, mas também adultos. Uma iniciativa que está a ser, à semelhança de edições anteriores, um sucesso.

"O evento está a ter uma excelente adesão por parte do público, que já tinha saudades de visitar o Cascais Christmas Village no Parque Marechal Carmona, pois devido à pandemia não foi realizado em 2020 e 2021. Foram introduzidas novas decorações e novos equipamentos, mantendo o conceito do único evento em Portugal que junta o Natal Pagão ao Natal Cristão", explica Frederico Nunes, presidente do conselho de administração da DNA Cascais – Empreendedorismo e Comércio.

O responsável acrescenta que o feedback dos visitantes tem sido "muito positivo", dado que demonstram "vontade de voltar". "E isso é muito gratificante para o município de Cascais e para a organização", sublinha.

Pelo exposto, as expectativas que Frederico Nunes tem para o que falta do evento, que só termina no dia 1 de janeiro de 2023, são "muito favoráveis", apesar das condicionantes que tem havido por causa das condições climáticas. "Acreditando que as condições meteorológicas retomem a normalidade nesta segunda quinzena de dezembro, esperamos contar com mais de 50 mil visitantes nesta edição do Cascais Christmas Village", antevê.

Estruturas não tiveram problemas com a chuva

Precisamente a chuva tem causado transtornos no evento e, por questões de segurança, o espaço esteve encerrado nos dias 12, 13 e 14 de dezembro.

Todavia, como garante Frederico Nunes, "todas as estruturas aguentaram bem as condições meteorológicas adversas". Por isso, o Cascais Christmas Village reabriu ontem "para continuar a espalhar a magia do Natal pelos seus visitantes".