Fábrica da Criatividade promove o talento

Constitui assim um importante objetivo da Câmara Municipal de Castelo Branco fomentar o aparecimento de novos projetos nas áreas das indústrias criativas e inovadoras, de modo a que estes se tornem geradores de desenvolvimento nas vertentes cultural, artística, económica e tecnológica, captando talento, promovendo o empreendedorismo e espírito de iniciativa.

A Fábrica da Criatividade constitui assim um equipamento que visa apoiar projetos criativos, locais, regionais, nacionais e internacionais, em que diferentes agentes, das áreas artísticas e performativas, teatro, dança, música, cinema, multimédia, design, artes gráficas; fotografia se cruzam e colaboram, partilhando ideias, criatividade e recursos num mesmo espaço físico, flexível e multidisciplinar. Nela poderão usufruir de um conjunto de oficinas/ateliers, serviços e gabinetes com áreas individualizadas, permitindo-lhes desta forma a inserção num ambiente adequado e com as condições técnicas necessárias, convertendo-se num ponto de encontro de profissionais, criadores e público.

É uma aposta da autarquia de Castelo Branco no dinamismo económico da região e na criação de infraestruturas capazes de albergar projetos empreendedores na área das indústrias criativas e, desta forma, ser uma cidade amiga dos artistas ao mesmo tempo que incentiva a criação de postos de trabalho.

O espaço quer também estabelecer um caráter de complementaridade com outras instituições, como a Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco (ESART-IPCB), o Centro de Empresas Inovadoras (CEi) bem como outros equipamentos culturais e académicos quer da cidade quer da região, apresentando-se, também, como um projeto preponderante para a fixação de quadros qualificados e uma solução para os que, assim, procuram uma oportunidade para desenvolverem as suas atividades na região e aqui se fixarem.

A Fábrica possui uma área total de 2.500 metros quadrados organizados de forma modular, permitindo acessos diferenciados e de acordo com as necessidades dos utilizadores. Para além disso, todos os espaços estão equipados com os equipamentos necessários para a produção, quer em termos de iluminação, som e vídeo, quer nas diferentes oficinas e coworking que possuem os equipamentos necessários (informáticos, software, maquinaria, para o desenvolvimento dos projetos.





Residências artísticas

Até ao momento 36 projetos, principalmente ligados às artes performativas e artes plásticas procuraram a Fábrica da Criatividade para desenvolver os seus projetos em residência, num total de 487 intervenientes.

Têm recorrido à fábrica utilizadores de diferentes pontos do país, como Braga, Coimbra; Caldas da rainha; Viseu, Lisboa, Porto, Faro, Elvas, Santarém, mas também de Espanha, França e Áustria.





Centro de recursos Covid-19

O Centro de Recursos Covid-19, resultou da necessidade de criar condições logísticas e materiais para que voluntários pudessem fabricar Equipamentos Individuais de Proteção (viseiras, máscaras, cógulas, perneirasº) A localização na Fábrica da Criatividade, permitiu tirar partido das características do espaço, usar equipamentos ali instalados, nomeadamente do Atelier Têxtil, Oficinas e Software.

As 70 costureiras distribuiram-se 3000 m2 de tecido TNT; 4000 metros de elástico; 600 sacos de conjuntos com as diferentes peças necessárias à confeção. Resultaram do trabalho voluntário, 5295 peças EPI (cogulas, perneiras, mascaras)

Foram usadas 20 impressoras 3D distribuídas 37 bobinas de filamento PLA; 300 metros de elástico caseado; 1500 acetatos fabricadas 545 viseiras protetoras.





Projeto Estar Perto

Foram criados, gravados e editados, na Fábrica da Criatividade, conteúdos com 12 grupos musicais que foram visionados nos Lares de Idosos e Centros de Dia do Concelho de Castelo Branco durante o confinamento