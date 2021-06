A Fábrica do Jovem Empreendedor é um programa amplo e muito bem estruturado que acompanha os alunos desde o ensino primário até ao ensino secundário.

Todas as ações são delineadas de forma a despertar e a incutir nos mais jovens o espírito empreendedor. Uma educação empreendedora estimula, acima de tudo, o pensamento crítico, a observação atenta de problemas e a resolução destes, através de soluções inteligentes. Os benefícios de incutir um espírito empreendedor nos alunos contribuem para a formação de cidadãos que saibam pensar e agir de forma diferente e sem limitações!

Esta "fábrica" surge da necessidade de se ter um espaço físico, para um acompanhamento mais próximo de vários projetos que surgem através das dinâmicas que já tinham vindo a ser implementadas por este programa.





Reinventar dinâmicas

A Fábrica do Jovem Empreendedor manteve a sua estrutura ao longo destes quatro anos letivos, reinventando algumas das dinâmicas.

No 4.º ano foi promovido o empreendedorismo infantil em contexto de sala de aula, em formato quinzenal nas escolas dos Agrupamentos de Escolas Afonso de Paiva, Amato Lusitano, José Sanches e S. Vicente da Beira e Nuno Álvares.

No 2.º e no 3.º ciclo, o clube de empreendedorismo funciona semanalmente nas instalações da Fábrica do Jovem Empreendedor. São aulas essencialmente de índole prática, em que são lançados desafios aos alunos relacionados com o treino de conceitos de empreendedorismo.

O Meu Canal é o Tal é um concurso interativo, que alia conceitos de empreendedorismo com a aplicação de novas tecnologias. Para usufruir de um acompanhamento mais próximo, esta atividade reinventou-se e deu origem ao Meu Canal é o Tal: Experiência Total que se relaciona com um bootcamp de 24 horas, para alunos de 2º e 3º ciclo.

O bootcamp é um desafio de 36 horas (sem parar) no qual os participantes do ensino secundário são confrontados com diversos dilemas no sentido de terem permanentemente de tomar decisões. O objetivo do bootcamp é o desenvolvimento da criatividade, da autonomia, do trabalho em equipa e do espírito empreendedor nos estudantes do ensino secundário, facilitando-lhes o acesso a um conjunto de competências que serão fundamentais à sua futura vida profissional.

Por último, o ATL Empreendedor Express é uma atividade direcionada para as interrupções letivas, de modo a existir uma ocupação lúdico-pedagógica para alunos com uma faixa etária de 10 a 14 anos.





Adaptações originadas pela pandemia

Com o surgimento da pandemia, a Fábrica teve de se reinventar, pois a presença física dos alunos deixou de ser possível, tendo apostado num ensino mais digital.

A empresa júnior veio substituir o clube de empreendedorismo. Aqui, os alunos participantes são desafiados a tomar decisões, a liderar, a contornar obstáculos e a serem inovadores e criativos nas suas decisões. Tudo em prol da boa gestão da sua empresa.

O Escape Room virtual substituiu o ATL Empreender Express. Esta é uma atividade em que se fomenta a persistência, a resiliência, a observação atenta, a capacidade de agir, o raciocínio lógico e a observação atenta.

De maneira a conseguir difundir alguns conceitos de empreendedorismo, surgiu a necessidade de se criar uma revista digital direcionada para os diferentes alunos, com assuntos e matérias de destaque que fossem chamativos para eles.

Os projetos dos alunos de ensino secundário continuaram a ser acompanhados semanalmente, nunca perdendo o foco de elevar as capacidades destes alunos, continuando a estimulá-los no sentido de participarem em vários concursos de jovens empreendedores.

Esta linha de pensamento já permitiu que a Fábrica fosse premiada várias vezes em concursos regionais, nacionais e internacionais.