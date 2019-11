Cinco conselhos para reduzir o uso de plástico

Está nas mãos da sociedade evitar a utilização exagerada do plástico. Há pequenos gestos que todos podem fazer no dia dia que auxiliam a reduzir o consumo deste material. Existem muito comportamentos que se podem adotar nesse sentido, mas deixam-se aqui apenas cinco pequenos e simples conselhos que se levados a cabo regularmente já fazem uma grande diferença.



Leve sacos de pano às compras ou reutilize os de plástico

Quando for às compras leve consigo sacos de pano. Estes sacos podem ser usados e lavados imensas vezes. Caso se esqueça de levar estes sacos (que também podem ser de rede, por exemplo), compre os de plástico, mas reutilize-os tantas vezes quanto possível para ir… ao ecoponto. Registe-se que as grandes marcas têm lançado sacos reutilizáveis próprios para colocar as frutas e legumes.



Compre avulso

Sempre que possível, compre massas, frutos secos ou cereais a granel. Desta forma, evita-se o desperdício de embalagens. Curiosamente, além dos benefícios ecológicos associados a este ato, poupa-se igualmente dinheiro. Em muitas lojas pode comprar-se os vários produtos a peso, levando mesmo os sacos ou os frascos de casa.



Volte a usar sabonete envolto em papel

Quando se vai comprar sabonete, o mais provável é que seja líquido. Num frasco de plástico, portanto. É importante mudar-se este comportamento e recomeçar-se a comprar sabonete - ou sabão se preferir - que esteja envolto em cartão. A higiene que se faz é exatamente igual, o sabonete tem mais durabilidade e deixa de se comprar inúmeras garrafas de plástico de sabonete.



Deixe de usar as palhinhas descartáveis

Uma palhinha de plástico demora mais de 400 anos a decompor-se na Natureza! Para quem não sabia por que motivo deveria deixar de usar as palhinhas feitas com este material, tem aqui um argumento de peso. Uma boa opção é migrar para as palhinhas que são feitas de bambu, por exemplo. Miúdos e graúdos têm alternativa no consumo dos pequenos pacotes de leite, refrigerantes, sumos ou bebidas com ou sem álcool.



Use copos reutilizáveis

Se possível, utilize sempre copos reutilizáveis. Cada vez mais as empresas têm esta consciência e colocam estes copos à disposição dos colaboradores. Se tiver oportunidade opte também por garrafas de vidro. A água de torneira em Portugal tem qualidade, mas se gosta de comprar água em garrafas de plástico opte, quando possível, por comprar garrafões em detrimento das garrafas.