EPAL empenhada na defesa do ambiente e na circularidade

"Água Circular por Natureza" é a mais recente plataforma portuguesa inteiramente dedicada às boas práticas e a um conceito que tem como princípios fundamentais a redução, a reutilização, a recuperação e a reciclagem. Ou seja, estamos a falar de economia circular. Este site insere-se no projeto que arrancou no início deste ano, juntando-se a outros eventos também a decorrer em torno do mesmo tema, dando substância ao verdadeiro empenho que a EPAL tem tido na defesa do ambiente e na circularidade.

A economia circular é um tema de crucial importância para garantir a sustentabilidade de um planeta com recursos escassos. E é fundamental plantar as bases de futuras gerações com novos padrões de consumo responsáveis, construindo uma sociedade sem desperdício, assente em práticas de produção e consumo sustentáveis.

O que se pode encontrar em "Água Circular por Natureza"?

Nesta nova plataforma encontram-se os diferentes projetos que a EPAL tem em curso no âmbito da circularidade, designadamente o projeto 0% energia na Estação de Tratamento de Água da Asseiceira, onde é realizado o aproveitamento de lamas para a criação de novos produtos. Encontra-se igualmente informação sobre os eventos do programa "Água Circular Por Natureza", como é o caso do projeto "Chefs Circulares", fruto de uma parceria com a Zomato. Neste projeto, chefs como o Chakall dão algumas ideias sobre como se pode poupar e reutilizar água na cozinha, quais as vantagens de o fazer e como aproveitar os alimentos na sua totalidade, eliminando assim o desperdício de recursos.

Este site é também um espaço dedicado aos mais novos, no qual se pretende explicar o que é a economia circular, de uma forma simples e percetível, mas incisiva. Afinal, são eles as principais personagens e os mensageiros de boas práticas e atitudes decisivas para a mudança na forma de estar, tratar e olhar o planeta. Não falta ainda o glossário especialmente dedicado à comunidade escolar e académica, que explica a economia circular de A a Z.

Esta ferramenta sempre em constante movimento será "alimentada" de forma ativa, quer com projetos diretamente ligados à EPAL, quer com outros que revelaram, ou venham a evidenciar, as melhores práticas para um mundo sustentável.

Acompanhe tudo em www.epalcircularpornatureza.pt e fique a par de todas as novidades, eventos e curiosidades.