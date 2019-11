Super Bock Group investe na diminuição do uso de plástico

O Super Bock Group está empenhado e a investir na diminuição gradual do uso de plástico e das quantidades que são enviadas para a reciclagem. É uma das prioridades na estratégia de sustentabilidade da empresa e que já obteve significativos impactos económicos e ambientais.

Nesse sentido, têm sido desenvolvidos projetos com outros parceiros, sempre alinhados com as diretrizes europeias e as políticas públicas nacionais.

Comece-se pelo pioneirismo do Super Bock Group na utilização de copos de plástico reutilizáveis em grandes eventos e em pontos de venda da restauração. Este projeto iniciou-se em 2016 e até 2018 foram eliminados três milhões de copos descartáveis, dado o uso em festivais de música, nas Festas de Lisboa e em outras festividades e na Queima das Fitas de Porto e Coimbra. Atualmente, já são mais de 50 eventos com os copos "amigos do ambiente". Num projeto também pioneiro, a empresa alargou o sistema a bares e restaurantes no País. Hoje, o copo reutilizável está em cerca de 250 pontos de venda da restauração, em mais de dez cidades.

Só em Lisboa, a Super Bock prevê eliminar, até ao final de 2019, mais de dois milhões de copos descartáveis, o equivalente a cerca de seis toneladas de plástico que não vão para reciclagem. Também este ano, a Super Bock disponibilizou copos reutilizáveis nos Santos Populares.

De acordo com Miguel Araújo, diretor de Comunicação e Relações Institucionais do Super Bock Group, com o que se implementou até à data, "já foi possível poupar mais de seis milhões de copos descartáveis". "Este é um dos nossos projetos com maior visibilidade, mas trabalhamos em várias áreas para a poupança de plástico, uma matéria que consideramos crucial e só possível de concretizar por decorrer em contexto colaborativo dentro da organização e com os nossos parceiros."

Redução do peso nas garrafas de água

Para otimizar o consumo de materiais de embalagem, a empresa tem desenvolvido projetos de redução do peso dos mesmos. Registe-se que a redução da gramagem do plástico nas garrafas de água lisa nos últimos dez anos evitou o uso de mais de 5.000 toneladas de plástico.

Incentivo à devolução

A Super Bock está também envolvida no projeto-piloto "Sistema de Incentivo à recolha de embalagens", que começará em inícios de 2020 e no qual o consumidor poderá receber uma determinada quantia quando devolve as garrafas vazias. A empresa acredita que deste modo as pessoas vão olhar para as garrafas como um valor, tendo em vista garantir o seu encaminhamento para reciclagem e consequente reintegração na produção de novas garrafas, contribuindo assim para a economia circular.