Tornar a agricultura num verdadeiro desígnio nacional

A décima edição do Encontro Nacional de Técnicos da Confagri – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL não podia ter sido mais oportuna, dadas as circunstâncias que o mundo rural tem enfrentado nestes dias.

Nuno Serra, secretário-geral da Confagri, e Rui Martinho, presidente do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), inauguraram este encontro anual, que decorreu nos dias 1 e 2 de fevereiro, em Évora, e que contou com diversos painéis constituídos por técnicos e dirigentes, os quais debateram temas técnicos e abordagens de construção de políticas públicas, de investimento e inovação no setor agroalimentar.

No primeiro painel, "Balanço da Campanha do Pedido Único e Perspetivas de Alterações", deu-se um dos momentos marcantes do evento: num ato de solidariedade perante a atual situação em que se encontra a agricultura nacional, mas também de denúncia aos sucessivos erros das políticas públicas que têm custado caro aos agricultores, Pedro Pires, técnico da Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã, em Montalegre, subiu a palco para dar voz a um manifesto escrito pelas mãos de mais de 500 técnicos da Confagri, cuja administração fará chegar aquém de direito para que os erros de 2023 não se repitam este ano.

Num debate acalorado, foi consensual que a campanha de 2023 foi a pior que o setor já teve de ultrapassar.

Representantes dos partidos no debate

O Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), com os convidados Eduardo Diniz, diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral e presidente da Autoridade de Gestão do PEPAC – Nacional, e Bruno Dimas, subdiretor-geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, também foi discutido no primeiro dia, antes do momento mais marcante do evento – o primeiro debate das legislativas 2024 sobre o setor agroalimentar. Intitulado "Que Futuro para o Setor Agroalimentar? Que Políticas para a próxima Legislatura?", este debate, moderado pelo jornalista Camilo Lourenço, contou com a presença de Pedro do Carmo (PS), Fermelinda Carvalho (PSD), Pedro Frazão (Chega), João Cotrim de Figueiredo (IL), João Frazão (PCP), Maria Helena Figueiredo (BE) e Nuno Vieira de Brito (CDS-PP).

No início do painel, Idalino Leão, presidente da Confagri, desafiou os futuros Ministérios da Agricultura, Educação e Saúde a trabalharem em conjunto para trazer às novas gerações uma versão mais positiva e apelativa sobre o papel da produção nacional e questionou os diferentes partidos acerca da sua posição em temas-chave como: a manutenção das atuais direções regionais de agricultura; a urgência na renovação geracional no setor; a equidade dos preços de energia e combustíveis entre Portugal e Espanha, bem como uma equidade fiscal nos produtos agroalimentares no contexto ibérico; o maior apoio às organizações de produtores; a gestão da água em Portugal; e, ainda, um plano de capacitação institucional das cooperativas.

Idalino Leão não terminou a sua intervenção inicial sem recordar que existe uma dívida imensa para com os agricultores que necessita de ser paga e que "para a Confagri, um Ministério da Agricultura é também Alimentação, Desenvolvimento Rural e Florestas."

No fim do debate, e com ideologias à parte, ficou claro que, do campo à cidade, existem batalhas estruturais que têm de ser vencidas. São elas:

A desvalorização do setor, bem como a carência de estratégia e visão por parte das entidades governativas nacionais;

A falta de defesa dos agricultores e a quantidade absurda de taxas a que estes estão sujeitos;

O desajustamento das políticas europeias ao nível particular de Portugal;

A água, ou a falta dela, bem como a necessidade crescente de investimento em infraestruturas que permitam uma melhor gestão da mesma;

O envelhecimento da população agrícola ativa, consequência inegável do crescente desinteresse dos jovens no desenvolvimento rural;

A falta de aposta na educação sobre o setor, bem como os entraves burocráticos que empatam o envolvimento da produção nacional;

A ideia idílica generalizada sobre o setor que não reflete a crescente modernização da agricultura portuguesa.





A Confagri assinou um protocolo com o consórcio Nextland, para um projeto que alia fornecedores de serviços de observação da terra de forma a colaborar para trazer para o mercado a tecnologia de ponta em geosféricos de gestão de terras e que tem como objetivo final disponibilizar estes serviços às organizações e aos seus agricultores.



Investimento e inovação no setor

O segundo dia do encontro focou-se em dois temas cruciais: o investimento na agricultura; e o papel da inovação na competitividade e sustentabilidade do setor agroalimentar.

Rogério Ferreira, presidente da Autoridade de Gestão do PEPAC no continente, e Fernando Rosário, presidente da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, foram os oradores que estiveram presentes no evento para falarem do investimento na agricultura.

Entre o descontentamento face aos longos processos burocráticos que têm impedido o setor de crescer e a necessidade de repensar a fixação dos montantes nas tabelas de referência dos investimentos, foi também referido o desejo de revolucionar o investimento no setor, revolução essa que abrangerá, segundo Rogério Ferreira, os tetos de investimento.

Já para falar do papel da inovação na competitividade e sustentabilidade do setor agroalimentar estiveram em Évora Pedro Queiroz, diretor-geral da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, Luís Alcino da Conceição, professor-adjunto do Instituto Politécnico de Portalegre, as engenheiras Ana Ribas e Vanessa Campos e o engenheiro Domingos Godinho. Este último interveniente sublinhou o papel essencial da Confagri na busca de soluções inovadoras e participação de projetos multinacionais que tanto têm criado impacto a nível internacional e cuja participação trará aos nossos agricultores ferramentas indispensáveis para que possam estar na vanguarda das novas tecnologias agrícolas.

A prová-lo, a assinatura do protocolo entre a Confagri com o consórcio Nextland – representado por Nuno Ávila –, um projeto que alia fornecedores de serviços de observação da terra de forma a colaborar para trazer para o mercado a tecnologia de ponta em geosféricos de gestão de terras e que tem como objetivo final disponibilizar estes serviços às organizações e aos seus agricultores.





Um contributo importante

No discurso de encerramento, Idalino Leão ressalvou que o contributo que o setor agroalimentar tem dado a Portugal é grande, mas pode e deve ser ainda maior, assim exista vontade política para "tornar o setor agroalimentar um verdadeiro desígnio nacional", uma vez que estimula a criação de raízes, identidade e contribuí para o desenvolvimento do mundo rural.

Segundo Idalino Leão este é o momento de ouvir o que os respetivos partidos políticos têm a dizer sobre o setor para os próximos anos. Este é o momento de se repensar os desígnios da PAC. Este é também o momento de se corrigirem as políticas para irem ao encontro das reais necessidades dos agricultores portugueses.

600

pessoas estiveram em Évora a assistir ao evento, das quais se destacam Susana Pombo, diretora-geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), Nuno Banza, presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Nuno Moreira, vice-presidente do Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP), Nuno Canada, presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), e Arlindo Cunha, ex-ministro da Agricultura.