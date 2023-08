Continente oferece cinema gratuito e ao ar livre em todo o País no verão

Até 17 de setembro, às 21h30, assista a alguns dos melhores lmes de sempre em praças emblemáticas. Os clientes vão votar no lme que querem ver. A entrada é livre para o Cinema na Praça e cada sessão terá em média 400 lugares disponíveis para assistir a um dos seis lmes mais vistos dos últimos anos como o "Top Gun Maverick" (2022), "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo" (2022), "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (2022), "A Pequena Sereia" (2023); "Guardiões da Galáxia: Volume 3" (2023) e "Dungeons & Dragons: Honra entre Ladrões" (2023). Os clientes são convidados a escolher o filme que querem ver e podem votar na película preferida até três dias antes de cada iniciativa.A votação está disponível em cinemanapraca.continente.pt . Além das sessões de cinema gratuitas, o Continente oferece águas, sumos, pipocas doces e salgadas a todos os participantes da iniciativa Cinema na Praça.A primeira sessão da iniciativa Cinema na Praça, promovida pelo Continente, decorreu no dia 13 de julho, quinta-feira, no Parque do Arnado, em Ponte de Lima. Seguiram-se Penafiel, Vale de Cambra e Lamego, a 14, 15 e 16 de julho, respetivamente.O "Cinema na Praça" vai estender-se a todo o País, de norte a sul do território, em 40 locais diferentes, do Minho ao Algarve, até dia 17 de setembro. Sempre às 21h30. O objetivo da marca é estar mais próximo das comunidades onde estão inseridas as lojas Continente Modelo e proporcionar bons momentos, escolhendo locais relevantes de cada localidade para que o público usufrua de uma sessão de cinema gratuita de um dos filmes mais vistos dos últimos anos. A lista dos filmes é variada e inclui géneros de ação, aventura e animação. É uma oportunidade de diversão garantida para toda a família e uma forma de estreitar os laços com a comunidade, algo prioritário para a marca Continente.Com a iniciativa Cinema na Praça, o Continente quis estar perto das comunidades onde estão inseridas as suas lojas Continente Modelo e levar a magia da Sétima Arte às praças principais das cidades num programa de verão para toda a família, como explicou a diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente, Nádia Reis.Estar sempre próximos das comunidades onde estão inseridas as lojas Continente Modelo e proporcionar bons momentos de entretenimento, de lazer, na companhia de amigos ou família é um dos pilares da nossa marca. A época de verão é por natureza propícia a passar bons momentos de diversão e entretenimento com família e amigos, e por isso decidimos criar este conceito Cinema na Praça, de muita proximidade com o público, permitindo uma experiência de cinema ao ar livre, totalmente gratuita, escolhendo locais e praças relevantes de cada localidade para que o público usufrua de um dos lmes mais vistos dos últimos tempos, contando ainda com a oferta a todos os presentes de pipocas, águas e sumos Continente. Um programa divertido e acessível a todos, enquadrado no coração das diferentes cidades por onde iremos passar e que certamente ficará na memória de todos os que nele participarem.O principal critério na escolha foi a seleção de localidades onde estão inseridas lojas Continente Modelo. Depois analisámos os locais com condições para receber cerca de 400 lugares sentados ao ar livre e tentámos que chegasse de forma abrangente a todo o País, de acordo com a capilaridade da própria marca Continente Modelo.Sim, com certeza. Pusemos várias opções de filmes que foram êxitos de bilheteira à disposição dos clientes, para que possam votar naquele que for da sua preferência. Em cinemanapraca.continente.pt é possível votar no filme mais apreciado, o mais votado será exibido na noite agendada para cada localidade. Como referido, os seis filmes em votação são alguns dos mais vistos dos últimos anos.• "Top Gun Maverick" (2022)• "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo" (2022)• "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (2022)• "Guardiões da Galáxia: Volume 3" (2023)• "Dungeons & Dragons: Honra entre Ladrões" (2023)• "A Pequena Sereia" (2023)Para o diretor da insígnia Continente Modelo, Fernando Silva, a iniciativa Cinema na Praça tem uma enorme importância por reforçar o sentido de "ligação à comunidade". "As lojas Continente Modelo têm uma forte presença em todo o território nacional com 135 lojas e presença isolada em alguns concelhos. Estas lojas são muito importantes para a marca e estas ativações são fundamentais para reforçar a ligação à comunidade e para proporcionar momentos descontraídos, em família", destacou Fernando Silva.O reforço da proximidade com as pessoas é outra mais-valia de eventos como Cinema na praça . "É muito importante estarmos próximos dos nossos clientes para proporcionar um serviço mais rápido e conveniente. É também uma forma de conhecermos melhor os nossos clientes e saber aquilo que preferem para nos adaptarmos a essas preferências", afirmou o diretor da insígnia Continente Modelo.Fernando Silva deixou ainda a expectativa de expansão desta iniciativa de verão, tão popular junto das famílias. "Tendo em conta a adesão e o feedback dos nossos clientes, é expectável que o Cinema na Praça possa ser expandido para outros pontos do País, num formato adaptado, por exemplo."