“A principal causa de doença renal crónica no nosso país é a diabetes”

Existe uma relação próxima entre a diabetes e doença renal crónica. Nesse sentido – e atendendo à data que se sinaliza hoje – pedimos a Ana Carina Ferreira, médica nefrologista, que explicasse melhor a doença e que informasse como a diabetes afeta os rins, os cuidados a ter e por que motivo o diagnóstico precoce da doença renal diabética é fundamental para se impedir a sua progressão.

Qual a relação entre a diabetes e a doença renal crónica (DRC)?

A diabetes é uma doença endócrina, em que há uma alteração do metabolismo dos hidratos de carbono, caracterizada por hiperglicemia, isto é, níveis elevados de açúcar no sangue. A hiperglicemia leva à formação de produtos tóxicos, que ativam vias intracelulares e expressão de genes pró-fibróticos e inflamatórios que levam à lesão de alguns órgãos. Para além do efeito nocivo dos níveis elevados de açúcar no sangue, também o aumento dos níveis de insulina e a resistência à insulina que vemos nos diabéticos são nocivos. O não tratamento ou o tratamento ineficaz desta doença tem várias consequências, sendo o desenvolvimento de doença renal crónica (DRC) uma delas. Aliás, a principal causa de DRC no nosso país é a diabetes, em paralelo com o que ocorre noutros países.

De que forma a diabetes afeta os rins?

A afeção renal pela diabetes tem várias vias, mas a exposição dos rins aos produtos tóxicos originados pela hiperglicemia desempenha um papel central. A consequência é a alteração da hemodinâmica dos glomérulos renais, com consequente aumento da filtração destes glomérulos e posterior lesão glomerular, mas existe também a inflamação renal com consequente fibrose dos rins. As manifestações clínicas desta doença são frustes e raramente são evidentes no início desta complicação, pelo que só pedindo exames ao sangue e urina poderemos detetar precocemente a chamada "doença renal diabética". Assim, o que podemos encontrar será a presença de albumina ou proteínas na urina e a diminuição da função dos rins.

Com que regularidade os diabéticos devem fazer rastreios para saberem se desenvolveram a DRC?

Está recomendado que os diabéticos devem fazer rastreio de doença renal anualmente, sendo que quando se deteta pela primeira vez alguma alteração, esta deverá ser confirmada repetindo os testes numa janela de 3 a 6 meses. A data de início do rastreio será diferente para diabéticos tipo 1 e tipo 2. Nos diabéticos tipo 1, o início de rastreio está recomendado após cinco anos de diagnóstico. Nos diabéticos tipo 2, à data do diagnóstico.

Como é feito este rastreio?

Os rastreios são muito simples. Podemos fazer a pesquisa de albumina/proteínas na urina, através, por exemplo, de uma tira teste, que depois terá de ser confirmada com o recurso a uma amostra de urina ocasional ou através da colheita de urina nas 24h. De salientar que, também nestes casos, o resultado positivo terá de ser confirmado após 3 a 6 meses. Paralelamente, deve-se estimar a função renal (a taxa de filtração glomerular), usando uma amostra de sangue e pedindo uma creatinina sérica.

Quais os sinais a que os diabéticos devem estar atentos para saberem se desenvolveram doença renal crónica?

As manifestações clínicas iniciais da doença são pouco evidentes. Alguns sinais inespecíficos de doença renal são o edema periférico (pés inchados), a maior dificuldade em se controlar a tensão arterial, o cansaço, sendo os sintomas de doença renal grave a falta de apetite, náuseas e vómitos, a comichão, a falta de ar, entre outros.

Qual a importância do diagnóstico precoce no prognóstico da doença?

O diagnóstico precoce da doença renal diabética é fundamental para se impedir a sua progressão. Para além das medidas protetoras para as doenças renais no geral, como a adoção de estilos de vida saudáveis – perder peso, não fumar, fazer exercício físico, cortar no sal da dieta –, existem fármacos que podem atrasar a progressão da doença.





Quais os principais fatores de risco que estão associados aos diabéticos que podem levar ao desenvolvimento da DRC?

Os fatores de risco são comuns aos fatores de risco para DRC no geral: a idade avançada, o género feminino para a presença de doença, mas o masculino para a progressão de doença, o baixo nível socioeconómico, a obesidade, hábitos tabágicos, a tensão arterial mal controlada e, claro, os níveis de açúcar no sangue não controlados. Claro que a genética da pessoa é também importante.

A DRC progride inevitavelmente para a diálise?

Não! Podemos implementar medidas para a não progressão de doença, como aliás expus acima. Mas convém relembrar que somos um dos países europeus com maior taxa de incidência de início de diálise...

Qual a percentagem de doentes com diabetes em Portugal que poderão vir a desenvolver DRC?

Não sabemos responder com exatidão a essa pergunta. Diria que cerca de 30 a 40% dos doentes diabéticos poderão desenvolver DRC.