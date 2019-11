11 cuidados a ter em casa nos períodos de frio

A Direção-Geral da Saúde alerta para o facto que a exposição ao frio intenso, sobretudo durante vários dias consecutivos, pode ter efeitos negativos na saúde. Isto porque são produzidas alterações no organismo que facilitam o aparecimento de doenças como a gripe, bem como o agravamento das doenças crónicas, nomeadamente cardíacas e respiratórias. Há ainda mudanças do comportamento social, com maior tendência para concentração de pessoas em locais fechados, o que pode contribuir para a propagação de algumas doenças infecciosas. De forma indireta, o frio pode também causar acidentes rodoviários, quedas devido ao gelo, incêndios e intoxicações por monóxido de carbono devido ao uso incorreto ou mau funcionamento de lareiras ou de outros sistemas de aquecimento. O impacto na saúde depende da duração e da magnitude do período de frio. As condições térmicas e de isolamento dos edifícios são outros fatores relevantes.



Cuidados a ter em casa no período de frio



1. Mantenha a temperatura da sua casa entre os 18 0C e os 21 0C;

2. Se não conseguir aquecer todas as divisões da casa, tente manter a sala de estar quente durante o dia e aqueça o quarto antes de se ir deitar;

3. Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos de aquecimento a gás mantenha a correta ventilação das divisões, de forma a evitar a acumulação de gases nocivos à saúde, evitando os acidentes por monóxido de carbono que podem causar intoxicação ou morte;

4. Não utilize fogão a gás, forno ou fogareiro a carvão para aquecer a casa. Também não deve utilizar equipamentos de aquecimento de exterior em espaços interiores;

5. Evite dormir ou descansar muito perto da fonte de calor;

6. Apague ou desligue os sistemas de aquecimento antes de se deitar ou sair de casa;

7. Promova uma boa circulação de ar, não fechando completamente as divisões da casa, mas evite as correntes de ar frio;

8. Mantenha sob vigilância a utilização de botijas de água quente, para evitar o risco de queimadura;

9. Mantenha a pele hidratada, principalmente mãos, pés, cara e lábios;

10. Use várias camadas de roupa, em vez de uma única muito grossa, e não use roupas muito justas que dificultem a circulação sanguínea;

11. Proteja as extremidades do corpo (com luvas, gorro, meias quentes e cachecol) e use calçado adequado; evite andar descalço no chão frio ou molhado.