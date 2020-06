A inovação que faz a diferença na vida de alguém

Já são conhecidos os dois grandes vencedores do Santa Casa Challenge Edição Extra Covid19. O concurso de empreendedorismo social e novas tecnologias promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa através da Casa do Impacto elegeu os projetos Ally Smart Check-ins, uma app baseada na inteligência artificial, som e movimento que alerta os cuidadores sempre que os idosos precisam de apoio, e a SmartAL, uma solução de suporte a serviços de Ambient Assisted Living que permite acompanhar em tempo real séniores e doentes crónicos, situações de convalescença ou apoio pós-hospitalar.



Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto, explicou ao CM o papel que estes projetos poderão assumir futuramente no apoio à população senior.

Como surgiu esta edição extra do Santa Casa Challenge?

Dada a emergência mundial de saúde pública que vivemos, provocada pela pandemia da COVID-19, quisemos aplicar o modelo Santa Casa Challenge, que já tem tido resultados extraordinários, a esta realidade. Precisávamos de reagir aos efeitos sociais negativos, a curto e longo prazo, na população idosa, que é mais vulnerável e foi sob estas premissas que a Casa do Impacto e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desenvolveram esta iniciativa.

Parte da nossa missão é também apoiar projetos e empreendedores sociais, fazendo a ponte com desafios reais que organizações como a Santa Casa vivem no terreno, para que possam desenvolver e implementar as suas soluções de uma forma eficaz.

O que distinguiu estes projetos?

A Ally Smart Check-ins e a SmartAL sagraram-se vencedoras do concurso porque ambas apresentaram soluções de inovação digital promissoras no apoio ao acompanhamento dos idosos em situação de confinamento profilático e de combate ao isolamento, estando assim alinhadas com o desafio proposto.

Receberam 74 candidaturas dos quatro cantos do Mundo. Foi uma escolha difícil?

Não foi fácil, porque recebemos muitas candidaturas, com muito potencial mas, como em qualquer concurso, a triagem faz parte do processo. As candidaturas foram provenientes de todo o território nacional (de Braga a Coimbra, do Algarve aos Açores) mas também de diferentes partes do mundo (Brasil, Itália, Reino Unido), o que demonstra não só a escala do problema mas sobretudo a necessidade de soluções globais.

As propostas eram muito variadas?

Havia projetos de áreas como gamificação, plataformas de gestão de informação e staff, SaaS, Inteligência artificial e aplicações mobile ligadas à área farmacêutica, à inclusão para apoio à deslocação dos idosos, ao apoio e monitorização, robotização social, telemonitorização digital, entre outros.

É de enfatizar a rápida resposta que tivemos do ecossistema do empreendedorismo que, num mês, reuniu este número de projetos incríveis para responder ao desafio que lançamos nesta edição extra. Isto veio cimentar uma ideia que já tínhamos, tanto o esforço para inovar como o empreendedorismo de impacto crescem em tempos de crise e observamos que existem cada vez mais empresas e startups a criarem soluções com impacto social.



Os projetos vencedores estarão no terreno num futuro próximo

Pretendemos ver estes projetos utilizados em contexto real. Alguns efeitos da sua implementação poderão ser sentidos a curto prazo, outros a longo prazo, mas acreditamos que irão ajudar na mitigação das consequências negativas que a pandemia já está a produzir na população idosa, particularmente ao nível da comunicação e relação com os outros, com os familiares, os serviços de saúde e a comunidade.