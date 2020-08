“A Santa Casa tem grupo de peritos para a Covid”

Os lares geridos pela Santa Casa da Misericórdia são caso de sucesso no controlo da pandemia de Covid-19. Luís Afonso, diretor clínico da Direção de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), explica as razões deste triunfo sobre a doença e fala do que mudou no acompanhamento terapêutico das ERPIs (Estruturas Residenciais para Idosos).

Como conseguiram controlar a Covid-19 nas ERPIs?

A Santa Casa criou um grupo de peritos para acompanhar a pandemia e estabeleceu um contrato com um laboratório para execução de testes à SARS- CoV-2, quer a utentes quer a colaboradores. Elaborou também um plano de contingência para a Covid-19 segundo as Orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e adequado a cada um dos equipamentos.

Que mensagem passaram aos colaboradores?

Informação sobre a necessidade de utilizar o equipamento de proteção individual de forma correta e adequada ao desempenho das tarefas de cada um.

E em caso de detetarem alguém infetado?

Sempre que ocorra um caso positivo na ‘comunidade’ é preciso testar todos os colaboradores e os residentes, e afastar a pessoa de imediato do equipamento, caso se trate de um colaborador. Para a situação de utente positivo criou-se a ‘zona Covid’, isolada, com colaboradores próprios, reforço de equipas de enfermagem. Há equipas de profissionais dedicadas à ‘zona Covid’ e independentes das restantes.

O que mudou na prática diárias das terapêuticas?

As orientações promovidas pelo Grupo Restrito tiveram como ‘carta de marear’ as orientações da DGS. Redistribuíram-se espaços, foram promovidas medidas de afastamento social, quer em zonas de refeições quer de lazer. Em alguns equipamentos foram criados turnos para as refeições. Criaram-se novas rotinas de limpeza e higienização de espaços individuais e coletivos.

E junto dos utentes?

Aqueles que toleravam máscara foram sensibilizados para a importância de a usar. Mas também para a lavagem frequente das mãos e higienização das mesmas com solução de base alcoólica. Todas as superfícies de contacto são desinfetadas regularmente: corrimãos, puxadores de portas, secretárias, teclados de computadores e outros de utilização comum.

Houve alterações no acompanhamento médico?

A prestação de cuidados aos utentes ‘Covid free’ foi mantida. Os utentes infetados, para além do apoio de equipas dedicadas 24/24h de enfermeiros e auxiliares passaram a ter reforço das visitas médicas. Os tratamentos de fisioterapia foram interrompidos conforme orientação da DGS, mas compensados de modo a garantir a mobilidade e a autonomia dos utentes.