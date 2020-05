Acalma.online está na net para ajudar a manter a saúde mental

Na Casa do Impacto, um projeto de empreendedorismo social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nasceu há poucas semanas o acalma.online, para dar resposta a uma das problemáticas mais prementes desta pandemia criada pela propagação descontrolada do vírus SARS-Cov-2.

O acalma.online trata-se de um site em que é possível marcar consultas gratuitas de psicologia não presenciais. Para poder marcar uma destas consultas, gratuitas, e a partir de qualquer ponto do País, basta aceder à internet e digitar: acalma.online no seu motor de busca (http//acalma.online).

O objetivo desta intervenção no terreno ‘virtual’ passa pelo apoio imediato na redução de sintomas associados à situação de crise criada pela Covid-19 e na promoção e desenvolvimento de competências psicológicas para lidar com os desafios decorrentes da atual pandemia.

As sessões são gratuitas e terão a duração aproximadamente de 30 a 45 minutos. São marcadas e realizadas através de uma plataforma de consultas online consolidada, que conta com dezenas de psicólogos inscritos e formados especificamente para abraçar esta iniciativa. Os pedidos têm sido muitos. O caso não é para menos. A perda de familiares e amigos, o desemprego, o isolamento social, a adaptação a novos modelos de trabalho, o confinamento a um espaço fechado, o aumento do risco social e a imprevisibilidade do futuro constituem-se como fatores imediatos de risco para a saúde mental e para o aumento da psicopatologia no País. Por isso, o reforço dos cuidados de saúde mental, a par com as outras respostas da SCML para a crise, c revelou-se essencial para atender necessidades emergentes e inevitáveis, associadas à deterioração do bem-estar psicológico dos cidadãos.

Apoio permite aliviar pressão no SNS

Fazendo face à necessidade de apoiar urgentemente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) na luta contra o alastramento da Covid-19, o Hospital de Sant’Ana, na Parede, uma unidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa -- através do protocolo de longa data estabelecido com o Hospital S. Francisco Xavier -, passou o serviço de Traumatologia Ortopédica Cirúrgica do Hospital S. Francisco Xavier.

O Hospital de Sant’Ana receberá doentes com teste Covid-19 negativo para os respetivos tratamentos e intervenções, a fim de aliviar a pressão nos serviços de urgência e cirurgia do Hospital S. Francisco Xavier.

Ao disponibilizar estes meios, a SCML concretiza a sua missão associando-se ao esforço nacional que tem de ser feito para evitar o mais possível a perda de vidas humanas para a pandemia que assola o Mundo.